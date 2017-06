Kandern Evangelium in den Alltag hineintragen

Kandern (bn). Ob Christian Mack neuer evangelischer Stadtpfarrer in Kandern wird, ist noch nicht entschieden. Darüber zu befinden hat der Kirchengemeinderat am morgigen Mittwochabend im so genannten Wahlgottesdienst unter der Leitung von Dekanin Bärbel Schäfer.

Allerdings ist der 40-jährige Theologe einziger Bewerber um das seit Januar vakante Seelsorgeramt. Am Sonntag stellte er sich im gut besuchten Gottesdienst der Gemeinde vor. Dabei unterlegte er seiner Predigt einen Bibeltext aus Matthäus 22. Dessen Kernsatz, „viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt“, interpretierte er als eine deutliche Absage an Pharisäertum und Wortklaubereien der Schriftgelehrten, wollte ihn dafür aber verstanden wissen als Einladung, „das Evangelium in den Alltag hineinzutragen“ und die Angebote der Kirche angemessen und respektvoll wahrzunehmen.

In der anschließend von Günter Hackbarth und Thomas Honold geleiteten Gemeindeversammlung informierte der Bewerber über seinen Werdegang. Der gebürtige Schopfheimer, der in seiner Heimatstadt das Gymnasium besuchte, war schon in jungen Jahren ehrenamtlich in der kirchlichen Jugendarbeit und verschiedentlich als Aushilfsorganist tätig.

Nach dem Abitur und dem Zivildienst in Beuggen studierte er Theologie in Basel und wirkte danach zuerst im Kanton Solothurn als Religionslehrer, wo er – was in der Schweiz möglich ist – als evangelischer Theologe auch katholischen Religionsunterricht erteilte.

Seine Promotion erlangte er mit einer Dissertation über den prominenten Theologen und liberalen Reichstags-Abgeordneten Friedrich Naumann (1860 bis 1919). Pfarrdienst versah er danach in Lörrach, wo er sowohl an der Stadtkirche, als auch in der Friedens- und der Salzert-Gemeinde als Seelsorger sowie am Hebelgymnasium und an der Gewerbeschule als Religionslehrer wirkte.

Aktuell obliegt ihm gemeinsam mit dem Pfarrerkollegen Dirk Kellner die Leitung der vereinten Kirchengemeinde Steinen-Höllstein-Hüsingen mit Predigtdienst in drei Gotteshäusern.

Christian Mack ist verheiratet, Vater eines zweijährigen Sohns, ist ambitionierter Radfahrer, musiziert gerne an Klavier, Keyboard und Orgel und erholt sich mit Vorliebe in einem privaten Refugium am Thunersee.

Falls er am Mittwoch gewählt wird, kann er voraussichtlich im Herbst seinen Dienst aufnehmen.