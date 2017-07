Kandern Fans schwingen Wunderkerzen

Von Silke Hartenstein

Kandern. „Ich bin ein Sonnenkind. Man sagt, wenn ich auf die Bühne gehe, hört der Regen auf.“ Auch wenn diese Ansage von Schlagersänger Christian Lais nicht zu 100 Prozent zutraf, hielt sich beim Live-Konzert in seiner Heimatstadt der Regen tatsächlich in Grenzen. Für eine ganze Weile blieb es trocken, und in den Herzen der Menschen, die in ihren roten Regencapes den Blumenplatz füllten, ging in dieser kühlen Sommernacht die Sonne auf.

Mit schöner, weicher und gefühlvoller Stimme, viel Charme und ganz nah dran an den Zuhörern bescherte der Kanderner Schlagerstar seinem Publikum ein Konzerterlebnis zum Wohlfühlen. 700 Karten wären zu haben gewesen, 500 Besucher trotzten der wenig einladenden Witterung, um den Kanderner Sänger live zu erleben. Frei von Starallüren eröffnete Christian Lais pünktlich das Konzert, und zwei Stunden lang folgte ein Ohrenschmeichler dem anderen: Kurze, knackige Schlager, Liebeslieder, Partystimmung beim Block fröhlicher Pop-Oldies, balladenhafte Lieder von Trennung, Abschied und komplizierten Dreiecksbeziehungen.

Bei mittlerweile sieben Alben kann Lais aus dem Vollen schöpfen. Seine Liveband schuf dazu eine füllige, professionelle Begleitung. Mehrmals gab der Sänger den vier jungen Musikern den Raum, um sich mit groovenden Einlagen als eigenständige Band zu präsentieren. Lais’ freundliches Auftreten, strahlendes Lächeln, sauber interpretierte Songs und charmante Anmoderationen schufen eine warme Atmosphäre, die auch diejenigen beeindruckte, die als Helfer an den Bewirtungsständen vor Ort waren.

Dazu kamen bei ernsteren Liedern wie „Ihr Ring liegt noch hier“, intelligente, nachdenkliche Texte mit einer Spur Melancholie, und natürlich durfte auch sein erster Hit „Sie vergaß zu verzeih’n“ nicht fehlen. Für die Fans – allein mehr als 100 Mitglieder seines Fanclubs waren aus ganz Deutschland angereist – ist Lais ohnehin der Größte. Sie und die Fans vor Ort machten Arme schwenkend den „Scheibenwischer“ und ließen Wunderkerzen sprühen, etliche Fans verschmähten sogar die vom Veranstalter Werbering verteilten Regencapes und zeigten sich in Fan-Kleidung und Accessoires. „Auf die neuen Käppis ist der Fanclub gleich drauf los“, freute sich Fanclubleiter Ernst Lacoste am Merchandising-Stand.

Lais wurde mit Ute Freudenberg für das gemeinsame Album „Ungeteilt“ mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. An diesem Abend gab es ein Überraschungsduett: Vor 35 Jahren sprang Lais auf Petra Brombacher-Vollmers Anfrage hin spontan ein beim Kanderner Schlagerwettstreit und wurde Sieger – jetzt lieferten die beiden Kanderner Sänger wie einst Chris Norman und Suzi Quatro eine fetzige Version von „Stumblin’ in“.

Seine Vielseitigkeit bewies Lais mit „Everything I do“ aus dem Kinohit „Robin Hood“ und interpretierte die emotionale Ballade mit Soul in der druckvollen Stimme. „Wenn ich jetzt singe, dann ist jedes Wort, jeder Ton für euch“ – mit den Worten seiner dritten Zugabe verließ er die Bühne.

Keine zehn Minuten später war er bei der Autogrammstunde wieder für seine Fans da.