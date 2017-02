Nachrichten-Ticker

00:42 Maas prangert unverhältnismäßiges Vorgehen im Fall Yücel an

Berlin - Bundesjustizminister Heiko Maas hat das Vorgehen in der Türkei gegen den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel scharf kritisiert. Der Umgang mit dem Journalisten sei "völlig unverhältnismäßig", sagte der SPD-Politiker. Wenn sich die Türkei nicht an die europäischen Grundwerte halte, "wird eine Annäherung an die EU immer schwieriger bis unmöglich", sagte Maas. Mit Blick auf Auftritte türkischer Politiker in Deutschland fügte der Minister an: "Wer bei uns die Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt, sollte auch selbst Rechtsstaat und Pressefreiheit gewährleisten."

23:53 Befreiungsschlag von Leicester: 3:1-Erfolg über FC Liverpool

Leicester - Im ersten Spiel nach Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri hat Leicester City in der englischen Premier League den Befreiungsschlag gelandet. Das Team bezwang den von Jürgen Klopp betreuten FC Liverpool mit 3:1 und machte in der Tabelle mit nun 24 Punkten einen Sprung auf Platz 15. Liverpool entfernt sich mit weiter 49 Zählern als Fünfter immer weiter von den Spitzenplätzen.

23:52 Tankerbesatzung rettet Migranten vor Peloponnes

Athen - Vor der griechischen Halbinsel Peloponnes hat die Besatzung eines Tankers 41 Migranten, darunter auch sechs Kinder, gerettet. Die Segeljacht der Migranten war in Seenot geraten. Beamte der Küstenwache vermuteten, dass die Migranten von der türkischen Küste in Richtung Italien aufgebrochen waren. Nach der weitgehenden Schließung der Balkanroute versuchen Migranten auf der gefährlicheren Route über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen.

23:01 Merkel nennt U-Haft für Deniz Yücel bitter und enttäuschend

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei scharf kritisiert. "Die Nachricht ist bitter und enttäuschend", erklärte sie am Abend in Berlin. "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat." Die Bundesregierung erwarte, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel "den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft" berücksichtige.

23:00 Aktien New York Schluss: Vor Trumps Rede auf Rekordniveau

New York - Die US-Aktienindizes haben moderate Kursgewinne angezeigt. Sie notieren damit weiter auf Rekordniveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,08 Prozent auf 20 837 Punkten. Der Kurs des Euro rutschte im New Yorker Geschäft wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0589 Dollar. Im Fokus steht nun die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress an diesem Dienstag.