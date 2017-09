Kandern Flohmarkt der Handarbeiten in Wollbach

Kandern-Wollbach. Zum vierten Mal findet am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 17 Uhr ein Handarbeitsflohmarkt in der Kandertalhalle in Wollbach statt. An 60 Tischen werden von rund 50 Ausstellern Waren rund um das Thema Handarbeit und DIY („Do it yourself“, also Zubehör zum Selbermachen) angeboten. Stoffe, Wolle, Garne, Filz, Knöpfe, Nadeln, Perlen, Spitzen, Borten, Anleitungen, Schnittmuster, Bücher und vieles mehr werden verkauft. Fertige Arbeiten wie Kleider, Teddys oder Socken dürfen nicht verkauft werden.

Die Idee zu dieser Art Flohmarkt stammt aus Frankreich. Eine Gruppe von acht Frauen, die sich regelmäßig in Wollbach zum kreativen Nähen trifft, hat mehrfach an einem solchen Flohmarkt in Eschenzwiller im Elsass teilgenommen und dann beschlossen, selbst zum Organisator zu werden.

Im Jahr 2013 fand mit großem Erfolg der erste Handarbeitsflohmarkt statt. Die Anbieter kommen aus dem Dreiländereck von Rheinfelden bis Freiburg, aus der Schweiz und dem Elsass und bieten dem Publikum eine wahre Fundgrube an Materialien. Damit lassen sich alle erdenklichen DIY-Projekte realisieren.

Der Eintritt zum Markt ist kostenlos, und es besteht die Möglichkeit, sich in einem kleinen Café mit Getränken und Leckereien zu stärken. Ein Teil des Café-Erlöses kommt jedes Jahr einem gemeinnützigen Projekt in der Region zugute.

n Zusätzliche Informationen unter www.handarbeits.blogspot.com