Kandern Floriansjünger im Kreis messen sich

Die Wollbacher Jugendfeuerwehr feiert am Samstag, 1. Juli, ihr 30-jähriges Bestehen. Als junges, dynamisches und erfolgreiches Team präsentiert sich die Jugendgruppe mit ihren elf Jungen und drei Mädchen mit einem aktionsreichen Fest zum runden Geburtstag.

Kandern-Wollbach. Unter der Leitung von Anne Schneider und Max Zitzer sowie ihrem Betreuerteam Jonathan Weiß, Julian Endters und Dennis Vollmer leisten die Nachwuchsretter ein ordentliches Pensum. Mehr als 45 Gruppenstunden und Sondertermine wie Schrott- und Christbaum-Sammlung, Herstellung von Fastnachtsscheiben und deren Verkauf, Wettkämpfe, Zeltlager und Schauübungen finden sich auf ihrem Jahresdienstplan. Die Liste der Aktivitäten und Erfolge, auch auf Landkreisebene, ist lang.

Und das hat Tradition in Wollbach. Schon die erste Jugendgruppe unter Gründer und Ehrenmitglied Markus Sütterlin war sehr aktiv. Die damals zwölf Jungen begannen mit der jährlichen Schrottsammlung, waren an fast jedem Wettkampf vertreten und fehlten auch bei keinem Zeltlager. Auch die darauffolgenden Jugendgruppenleiter Rainer Krey, An­dreas Enders und Thomas Sütterlin verstanden es, mit ihren jeweiligen Ausbilderteams die Nachwuchsretter zu motivieren und bestens auf den aktiven Feuerwehrdienst vorzubereiten.

Feuerwehrfreundschaften fürs Leben wurden geknüpft. So gab es in den frühen 90er Jahren ein jährliches binationales Freundschaftszeltlager mit den Feuerwehren Mengen und Burnhaupt-le-Haut (Frankreich), ab 2010 noch mit Buggingen. Des Weiteren wurde am Kreiszeltlager 1996 in Blansingen das „Reblandeck“ gegründet. Die Verbindung aus den Jugendfeuerwehren Bad Bellingen, Efringen-Kirchen, Kandern und Wollbach wird jedes Jahr an der traditionellen Rebland­eck-Übung, einer öffentlichen Schauübung jeweils am 3. Oktober, aufgefrischt.

Die Wollbacher Jugendfeuerwehr ist nach wie vor ein solides Fundament für die Wollbacher Feuerwehrabteilung. Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 80 Prozent der aktiven Einsatzabteilung resultieren aus der Jugendfeuerwehr.

Diese veranstaltet zum 30-Jährigen am Samstagvormittag einen Spiellauf (Gaudi-Wettkampf) für die Jugendfeuerwehren im Landkreis Lörrach. Die Strecke mit zehn Spielstationen verläuft von der Kandertalhalle Wollbach über die Postgasse und den Zielrebenweg nach Nebenau, weiter über den Neuweg nach Egerten, von dort ans Würzeli und über das Rebhüsli am Baselblick zurück zur Kandertalhalle. Dort gibt es dann etwas zu essen.

Besucher am gesamten Spiellauf und in der Halle sind willkommen. Dort gibt es ab 16 Uhr einen Rückblick auf 30 Jahre Jugendfeuerwehr sowie verschiedene Grußworte. Die Siegerehrung des Spiellaufs beschließt dann den Festtag.