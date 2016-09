Hochstapeln ist ihre Sache nicht und auch jeder elitäre Anspruch liegt ihnen fern. Aus Überzeugung und aus Leidenschaft spielen sie volkstümliche Blasmusik. „Erste Markgräfler Dilettantenmusik“ haben sich die Musiker deshalb mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion Trotz genannt. Im vergangenen Jahr konnten sie ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Von Alexandra Günzschel Kandern-Wollbach. „Wir sind eine lose Vereinigung von Liebhabern der traditionellen Blasmusik“, sagen der Vorsitzende Christian Argast und sein Stellvertreter Ulrich Kunzendorf. Zusammengefunden hatten sie sich 1990 aus einem traurigen Anlass, bei der Beerdigung eines Musiker-Kollegen. „Wir hatten einfach Lust, mal wieder gute alte Blasmusik zu machen“, erinnern sich die beiden an die Anfänge zurück. Diese Idee griff Günther Prick auf. Es gelang ihm, frühere Musikerkollegen, aber auch Aktivmusiker für das Projekt zu begeistern. Sie alle hatten eines gemeinsam: Mit neumodischem Kram hatten sie nur wenig am Hut. Als dann noch ein allzu ambitionierter Dirigent verlauten ließ, er stehe doch nicht vor Dilettanten, war auch der Name schnell geboren. Die ersten Auftritte ließen nicht lange auf sich warten: Die „Erste Markgräfler Dilettantenmusik“ gab Platzkonzerte und trat bei diversen Dorffesten auf. Gerne werden die „Dilettanten“ auch zur musikalischen Umrahmung von Frühschoppen gebucht. Dort geben sie dann ihre Walzer, Märsche, Polkas oder Potpourris zum Besten. Walzer, Märsche, Polkas „Folkloristisch bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik“ – so beschreiben die Blasmusiker ihr musikalisches Repertoire. Und das kommt an: „Schön, dass wir das mal wieder hören“, freut sich ein begeistert mitgehendes Publikum, etwa beim „Badener Lied“ oder dem Potpourri „Klänge aus dem Alpenland“ – Kuhglocken inklusive. Selbstverständlich hat sich auch stets ein Dirigent gefunden, der sich für das Projekt nicht zu schade war. Seit bald 20 Jahren widmet sich Werner Lehmann dem musikalischen Fortkommen der „Dilettanten“, ein Jahr lang wurde er von Helmut Katrinski vertreten. Und in der Anfangszeit, von 1990 bis 1997, dirigierte Karl Kaufmann die Musiker. Doch schon damals waren die „Dilettanten“ nicht mehr die Jüngsten. Jetzt könnten sie dringend Nachwuchs gebrauchen. Den derzeit 22 Musikern im Alter zwischen 50 und 85 Jahren fehlen vor allem Tenor- und Flügelhörner sowie Trompeten. Gerade jüngere Mitglieder, auch Frauen, sind willkommen. Geprobt wird alle 14 Tage, hinzu kommen bis zu sechs Auftritte im Jahr. Und eines gilt bei der „Ersten Markgräfler Dilettantenmusik“ nach wie vor: Das Musizieren soll vor allem Spaß machen und nicht in Stress ausarten.