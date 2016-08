Kandern (ag). Mit Peter Raupp hat am Montag ein neues Mitglied im Gemeinderat Platz genommen. Raupp, er ist parteilos, rückte auf der SPD-Liste für Detlef Berger nach, der den Ratstisch nach 19 Jahren verlassen hat (wir berichteten). Bevor er sein neues Amt antrat, sprach Raupp dem Bürgermeister noch die Vereidigungsformel nach. Der neue Gemeinderat wird auch die Funktionen von Detlef Berger in den Ausschüssen übernehmen, unter anderem ist er nun erster Stellvertreter sowohl im Technischen Ausschuss als auch im Verwaltungsausschuss der Stadt Kandern. Peter Raupp ist in Sitzenkirch groß geworden und als junger Erwachsener nach Kandern gezogen, wo er nach wie vor wohnt. Als Gemeinderat möchte er „für alle gute Arbeit leisten“. Was ihn ärgert, ist das Gegeneinander zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt, „dieses Wir und Ihr“, wie er es empfindet. „Der eine denkt immer, dass der andere mehr kriegt“, hat er festgestellt und möchte versuchen, in seiner neuen Funktion an einem besseren Miteinander zu arbeiten. Peter Raupp ist gelernter Schreiner. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst in diverse Sanitätshäuser im Landkreis. Das Bestattungswesen lernte er als Angestellter in Lörrach kennen. Seit 2008 ist er selbstständiger Bestatter in Kandern. Aufgrund seiner Selbstständigkeit musste er nach 30 Jahren seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr aufgeben. „Ich will meine Kunden nicht warten lassen“, erklärt er das Problem. In seiner Freizeit fährt Peter Raupp gerne Fahrrad, ist mit dem Wohnmobil unterwegs oder arbeitet an seinem „Häuschen“. Er ist Vater einer Tochter.