Kandern Für jedermann etwas dabei

Kandern (ib). „Extrem gut gelaufen“ sei laut Bilanz der Verantwortlichen des Schützenvereins der „Tag der offenen Tür“. Oberschützenmeister (OSM) Andreas Brischle freute sich über einen „überraschend erfolgreichen“ Tag ebenso wie sein Stellvertreter Daniel Hipp sowie Rainer Henkel, Schießleiter Gewehr.

Erste Besucher fanden sich am Sonntagvormittag beim Schützenhaus ein, und im Laufe des Tages sollte der Strom an Interessenten nicht abreißen. Familienweise steuerte man den Böscherzen an. Kinder zog es zum Bogenstand, Papa bezog beim Gewehrstand liegend Stellung und Mama pendelte zwischen beiden hin und her, berichtete Henkel schmunzelnd. Für jeden sei etwas dabei gewesen, schließlich gehe es bei den Sportschützen vorrangig um Konzentration, Ausdauer und Geschick.

Ein zeitgemäßes Luftgewehr zu bedienen, erfordert Ruhe und einen aufmerksamen Blick. Frauen sind da nicht weniger begabt, und unter den 30 Interessenten waren auch gleich mehrere dabei.

Um eine Entscheidung zu treffen, welche Kategorie die passende ist, werden alle Anwärter mit jeder Schießart vertraut gemacht. Der Rundlauf beinhalte laut OSM die moderne Anlage im Keller zu testen, gefolgt von den ebenerdigen Ständen im Domizil und dem Bogenstand im Freigelände. Diese intensive Rundum-Betreuung sei beim Jedermann-Schießen aber nicht zu leisten, hieß es.

Intention der Aktion sei es, neue Mitglieder zu werben. Das funktioniert in der SG recht gut. Schon 2016 gab’s Zulauf, und dieses Jahr gewann man bereits zwölf Neue, freute sich Brischle, der erneut Anträge verteilte. Die meisten Besucher zog es zum Bogenstand.

Oft sind es Kinder, die den Sport reizvoll finden, beobachtete der OSM. „Eltern werden von ihren Sprösslingen animiert, und bleiben dann bei uns hängen.“

Um die Jugend kümmerte sich am Sonntag Florian Leisinger, der seinen Zöglingen gerade ein Koordinationstraining verordnete. „Gut aufpassen“, hieß es beim raschen Hantieren mit Bällen und Stäben. Was aussah wie in der Turnstunde sei die Stärkung der Hand-Auge-Koordination, sagt Leisinger. Generell finden sich Jungschützen (15 bis 18 Jahre) am Kleinkaliber- und Luftgewehrstand.

Zum Stand der Bauarbeiten führte Brischle aus, dass der neue 70 Meter-Bogenstand vor dem Winter eingeebnet und überdacht werden soll.

Was den neuen Parkplatz angehe, warte man auf ein Signal seitens des neuen Pfarrers, der als Verwalter der evangelischen Stiftung als Grundstücksbesitzer agiere.