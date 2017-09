Kandern Fußballplatz wird zu Pferde-Arena

Von Alexandra Günzschel

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Denn bis zum Wochenende muss aus dem Fußballplatz des FC Kandern in der Au wieder ein Turnierplatz für den Reitsport werden. Dort veranstaltet der Reitclub Kandern in Zusammenarbeit mit der Stadt sein traditionelles Reitturnier mit Springprüfungen und den Rossmärt zum krönenden Abschluss.

Kandern. Das Programm beinhaltet in diesem Jahr wieder gehobenen Springsport bis zur Klasse M mit zwei Sternen. Aber auch Nachwuchsreiter sind willkommen. Die Reitturniere beginnen bereits am Freitag, 8. September. Also schon einen Tag vor dem Budenfest auf dem Blumenplatz, das traditionell in einem Atemzug mit Reitturnier und Rossmärt genannt wird. Zusammen bilden die drei Attraktionen die alljährlichen „Kanderner Nationalfeiertage“.

Der Rossmärt bildet traditionell den Abschluss des Festreigens. Hier geht es nicht mehr um Pferdesport, sondern um Ästhetik. Freizeitpferde, Ponys und Kutschgespanne verschiedener Art präsentieren sich aufs Feinste herausgeschmückt und wetteifern miteinander.

Die beiden Attraktionen rund ums Pferd liegen seit Jahrzehnten federführend in den Händen von Turnierleiter Rainer Gräßlin, der auch Vorsitzender des Reitclubs Kandern ist. „Die Durchführung einer solchen Veranstaltung bedarf großen ehrenamtlichen Engagements“, betont er.

Für ihn persönlich beginnt die Arbeit bereits im Mai eines jeden Jahres. Dann nämlich muss die Ausschreibung für das Turnier bei der Landeskommission eingereicht werden. Alles muss genau der Leistungsprüfungsordnung entsprechen, damit sich die Springreiter – sollten sie in Kandern erfolgreich sein – auch hochdienen können in den offiziellen Leistungsklassen von eins bis sechs.

Der größte Brocken Arbeit steht aber aktuell an. Denn der Fußballplatz des FC Kandern muss fit gemacht werden für den Ansturm an Pferden, Reitern und Zuschauern. „Dort ist keinerlei Infrastruktur für ein Reitturnier vorhanden“, bedauert Gräßlin. Das treibt auch die Kosten in die Höhe. Eine Leihfirma stellt Container auf, für Toiletten, den Richterturm und alles, was sonst noch benötigt wird. Für die Strom- und Wasserversorgung müssen Leitungen gelegt werden.

Nur mit dem großen Einsatz einiger weniger sei dies zu bewerkstelligen, sagt der Turnierleiter, der sich mehr Helfer wünschen würde. Auch sei es schwieriger geworden, Sponsoren zu finden. Doch seien das erstklassige Reitturnier und der Chanderner Rossmärt auf Spenden angewiesen. „Eigentlich sind es immer dieselben, die mithelfen oder spenden“, erklärt der Turnierleiter. Gegen ein paar neue Unterstützer hätte er nichts einzuwenden.

n Ein Turnierkonto bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden steht bereit: IBAN: DE06 6835 0048 0001 0616 39, SWIFT-BIC: SKLODE66, Verwendungszweck Reitturnier 2017 (Name des Unternehmens oder Privatperson).