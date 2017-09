Kandern Gasleitung wird neu verlegt

Kandern-Tannenkirch (jut). Auf Kanderner Gemarkung wird ein Teil der Gasleitung Richtung Schweizer Grenze neu verlegt. „Das ist ein Teilstück der Gasleitung, die von Rotterdam bis Genua führt“, erklärte Ortsvorsteher Fritz Höferlin bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung.

Voruntersuchungen finden bereits statt. „Wir sind jetzt in einer sehr frühen Planungsphase und haben überdies Vorschlagsrecht in Sachen neuer Trassenführung“, hielt Höferlin fest. Bevor die neue Leitung Realität wird, „müssen nach der Planung unter anderem erst die Anhörung und Planfeststellung durch sein, verbunden mit der Information der Grundstücksbesitzer, des Naturschutzes und der Behörden“, so der Ortsvorsteher.

Im Großen und Ganzen soll das neue Teilstück, das reparaturbedürftige Teile der 1978 verlegten Gasleitung ersetzt, dicht bei der alten Leitung, also fast auf der alten Trasse verlegt werden. Eine Abweichung vom bisherigen Leitungsverlauf ist bei Gupf geplant. „Die bisherige Gasleitung führt dicht an der Bebauung vorbei – da soll es einen Schlenker in der Leitungsführung geben, so dass die Trasse dann weiter vom Ort und weiteren bebaubaren Flächen, die im Flächennutzungsplan vermerkt sind, entfernt ist “, sagte Höferlin.

Die Leitung verläuft vielfach durch Ackerflächen und Wiesen. Da stelle sich auch die Frage nach einer Entschädigung für die Landwirte, denn ein „durchgehender zehn Meter breiter Streifen ist dann Baugelände“, bemerkte Höferlin. Abschließend tauchte auch noch die Frage auf, was mit der alten Leitung passiert. „Die könnte man doch als Leerrohr für Glasfaserkabel nutzen“, war eine Idee in der Ratsrunde.