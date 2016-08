Die Kandertalhalle soll pünktlich zur 1250-Jahr-Feier von Wollbach im kommenden Jahr neu möbliert werden. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat mehrheitlich bei vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

Kandern. Das Problem: Bei den Haushaltsplanberatungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurde unter anderem diese Maßnahme aufgrund einer fehlenden Finanzierbarkeit zurückgestellt. Und noch immer sind konkret keine Mehreinnahmen oder Minderausgaben in Sicht, die dafür verwendet werden könnten. Darauf wies Rechnungsamtsleiter Benedikt Merkel hin.

In der Kandertalhalle sind derzeit 60 Tische und 400 Stühle vorhanden. Es handelt sich um die Erstmöblierung aus dem Jahr 1978. Einem Antrag des Ortschaftsrats Wollbach zufolge seien die Möbel verschlissen und müssten daher ersetzt werden – idealerweise bevor im kommenden Jahr die 1250-Jahr-Jubiläumsfeier von Wollbach stattfindet.

Die Ausschreibung zur Neumöblierung soll deshalb umgehend erfolgen. Die Auftragssumme wurde wegen der Finanzierungsunsicherheiten auf 40 000 Euro beschränkt.

Doch genau wegen dieser Unsicherheiten regte sich Widerspruch im Gemeinderat. Fritz Höferlin verwies bei allem „Verständnis“ auf eine „lange Liste von Maßnahmen, die schon seit Jahren geschoben werden und auch dringend sind“.

„Jetzt werden die Rücklagen noch mehr angegriffen“, befürchtete Willi Weiß. Und Johann Albrecht erinnerte an den Kredit in Höhe von 444 600 Euro, dessen Aufnahme der Gemeinderat am Montag ebenfalls beschlossen hat. „Deshalb tue ich mich sehr schwer damit“, sagte er.