Kandern Geld fürs Gehege gesammelt

Wenn im „Storchendorf“ Holzen gemeinsames Feiern angesagt ist, dann kann auch eher mäßiges Festwetter den Besucherzuspruch nicht hemmen.

Von Ralph Lacher

Kandern-Holzen. Das „Storchenfest“, als frühsommerlicher Traditionsanlass von den „Storchenfreunden“ immer im zweijährigen Wechsel mit dem von den örtlichen Vereinen veranstalteten Dorfhock durchgeführt, war am Samstag und Sonntag trotz mäßiger Witterung ein voller Erfolg. „Wenn wir in Holzen feiern, dann kommt nicht nur so ziemlich das ganze Dorf, sondern sind auch viele Auswärtige unsere Gäste“ sagte am späten Sonntagnachmittag ein zufriedener Ortsvorsteher Willi Weiß, der auch der Festchef war. Ihm zur Seite standen die Ortschaftsräte, zusammen bilden sie die lockere Gemeinschaft „Storchenfreunde“. Aber auch deren Partner halfen bei der Festorganisation tatkräftig mit.

Schon am Samstagabend, als die Theatergruppe Huttingen für einen fulminanten Mundart-Theaterabend unter dem Festzelt sorgte, waren alle Plätze belegt (siehe dazu Bericht auf dieser Seite). Und die Regenschauer über dem Fest konnten dem Besucherzuspruch weder am Samstagabend noch am Sonntag Abbruch tun, freuten sich die Ausrichter über die Magnetwirkung, die das besondere Holzener Fest hatte.

Den Auftakt des zweiten Festtags hatte ein Festgottesdienst mit Pfarrer Werner Häffner gemacht. Die musikalische Umrahmung besorgten der Gesangverein Liederkranz Holzen und der Kinderchor Storchenschnäbel.

Danach gab es Mittagessen und dabei bestand die Möglichkeit zu angeregten Gesprächen. Für einige Zeit konnte am frühen Sonntagmittag auch draußen gesessen werden – die Storchenfreunde wischten die Bewirtungsgarnituren dort gerne trocken, denn drinnen im Festzelt waren nur noch einzelne Plätze frei. Stark frequentiert war am Nachmittag die Kuchen- und Tortentheke, die ziemlich „geplündert“ wirkte, als am frühen Abend der Musikverein Tannenkirch die abschließende Storchenfest-Serenade bestritt.

Den Tannenkircher Gästen genauso wie den Laienschauspielern aus Huttingen dankte Weiß ausdrücklich für deren Beitrag zum Gelingen des Storchenfests, ebenso den Frauen aus dem Dorf, die das Selbstgebackene durchweg gespendet hatten und so auch zum wirtschaftlichen Erfolg der Veranstaltung beitrugen.

Eine Spende von 500 Euro machten auch die Laienschauspieler aus Huttingen. Alles zusammen, so Weiß, werde das einen schönen Batzen Geld ergeben. Den können die Storchenfreunde auch brauchen. Denn in diesem Jahr stehen einige Investitionen am Storchengehege auf der Agenda.