Kandern-Wollbach (os). „Ich wünsch Euch alle ä schöni Fasnachtszit, wos kei Arbet, sondern viel zum Freue un Lache git. Gnießets, tanket Frohsinn – no isch de Räscht ä Klacks – das seit euch eure Dorf-Vogt, de Sütterli Max“. Mit diesen Worten kommentierte Max Sütterlin, Wollbachs Ortsvorsteher, am „Schmutzige Dunschdig“ seine Amtsenthebung. Zelebriert wurde diese von Julia Cordes, Chefin der örtlichen Chochlöffel-Clique.

Das närrische Volk versammelte sich in Glunggi-Montur um 19.11 Uhr beim Gasthaus „Alte Krone“, zog mit Fackeln eine Runde durch den Dorfkern und kehrte wieder zum Gasthaus zurück. Dort brannten Feuertonnen und es wurde bewirtet, und so verging die Wartezeit auf den Rest des umfänglichen Dunschdig-Obe-Programms recht schnell. Sütterlin wurde im fahrbaren Narrenzuber zum Krone-Vorplatz chauffiert. Dort hielt er seinen Prolog zur Entmachtung. Flankiert von Julia Cordes machte er sich in gereimtem Alemannisch seine Gedanken zu den Geschehnissen in Wollbach.

Auch nach Kandern blickte er, freute sich, dass in Wollbach ganz im Gegensatz zur „Hauptstadt“ der Musikverein bestens aufgestellt sei. Die Nachwuchssorgen der örtlichen Vereine waren ebenfalls ein Thema für Sütterlin: „Au de Tennisclub leistet ä generationenübergriffende Part, do wirsch mit fascht achtzig Johr no Jugendwart“ oder „Bim SV duet die erschti Mannschaft mängmol lahme, defür fuehlt sich de Vorstand wohl als Trainer vo de Dame“.

Die Narren der drei Cliquen, die nun zur Amtsenthebung anstanden, lobte der Ortsvorsteher ausdrücklich und reimte, bevor er den Rathausschlüssel übergab: „Ich übergib also in Respekt un Angscht vor Euch Narre-Tross de Rothuus-Schlüssel an Eure charmante Boss“.

Julia Cordes nahm den Schlüssel an sich mit den Worten „Jetzt mach kei Mätzlii, die nächsti Woche ghört diem Schätzli. Mir kümmere uns um dini Formulare, nur eins wäm mir nit, un desch isch spare.“

Dann wurde der Narrenbaum aufgestellt, der „Superglunggi“ – Feuerwehrmann Thomas Wilhelm – ermittelt und noch lange in die windige Nacht hineingefeiert.