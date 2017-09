Kandern Geschichten aus Kandern

Kandern. Die Chronistin und Erzählerin Monika Luise Haller führt am Samstag, 30. September, als Hafner Luis durch die Geschichte der Stadt. Bewohner, Häuser, Gegenstände werden lebendig und erzählen Geschichten von Damals und Heute.

Monika Haller sagt, ihr Lieblingswort sei „wunderfitzig“ und so ging sie neugierig daran zu erfahren, was steckt dahinter, wenn in den Geschichtsbüchern von der „Goldenen Sau“, der „Nassen Küche“, der „Minder- und der Mehrenkander“ geschrieben steht. Was für Geschichten erzählen uns Straßennamen wie das Schwanengässli, die Hafnergasse oder die Ziegelstraße? Warum heißt der Schillerplatz Blumenplatz, und was wurde in der Fischermühle gemahlen?

Zum Abschluss der Führung erwartet die Teilnehmer ein kleiner Umtrunk am Heimat- und Keramikmuseum, dazu gibt es die berühmten Mayka-Brezeln.

Treffpunkt ist am Samstag um 16 Uhr auf dem Blumenplatz am Durchgang zur Kander und dem Rathaus. Die Veranstaltung dauert 90 Minuten, Erwachsene zahlen sieben Euro (mit Gästekarte sechs Euro), Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro, die Familienkarte (zwei Erwachsene mit maximal drei Kindern) kostet 16 Euro.

n Weitere Informationen und auch Gutscheine gibt es bei der Tourist-Information Kandern, Tel. 07626/97 23 56.