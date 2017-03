Kandern Gezackte Linien statt Zebrastreifen

Eine Überquerungshilfe beziehungsweise ein Zebrastreifen zwischen Schulweg beim Hüttstall und Kindergarten bleibt in Kandern-Tannenkirch wohl ein frommer Wunsch: Die Verkehrszahlen reichen im Gupfweg nicht aus, um einen Zebrastreifen genehmigt zu bekommen. Außerdem handelt es sich um eine 30er Zone, wo Zebrastreifen ohnehin nicht vorgesehen sind. Dennoch: Die vor allem für kleinere Kinder unübersichtliche Verkehrssituation bei Bushaltestelle und Kindergarten brennt den Ortschaftsräten unter den Nägeln, wie in der jüngsten öffentlichen Sitzung deutlich wurde. Überlegt wird nun, ob gezackte Linien im Kurvenbereich vor dem Kindergarten und auch am Bushaltepunkt am Kirchmättle auf die Straße aufgebracht werden könnten. Damit könnten das kurzzeitige Parken und auch das längere Abstellen von Autos im Bereich zwischen Schulweg und Kindergartenzugang unterbunden werden. Foto: Jutta Schütz