Kandern Goldene Ehrennadel für Karlfrieder Sprich

00:27 Cordt wünscht sich Einsichtnahme in Flüchtlings-Handys

00:20 Pkw-Maut kommt abschließend in den Bundesrat

Berlin - Der Bundesrat befasst sich heute abschließend mit den Änderungen der geplanten Pkw-Maut. Zustimmungspflichtig ist das umstrittene Gesetzespaket nicht. Die Länderkammer könnte aber den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anrufen, was das Verfahren verzögern würde. Und das möglicherweise so lange, dass eine Umsetzung der Maut bis zur Bundestagswahl am 24. September nicht mehr perfekt gemacht werden kann. Die Länder fordern Maut-Ausnahmen für Grenzregionen, was die Bundesregierung ablehnt.

23:42 Mehr als 140 totgeglaubte Flüchtlinge doch gerettet

23:29 Trump erlaubt Pentagon aggressiveres Vorgehen in Somalia

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Verteidigungsministerium die Erlaubnis für ein aggressiveres Vorgehen gegen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia gegeben. Das Militär darf nun zielgenaue Luftangriffe zur Unterstützung der somalischen Truppen sowie der Eingreiftruppe der Afrikanischen Union fliegen, wie das Pentagon mitteilte. Bislang war es dem US-Militär als Voraussetzung für Luftangriffe in Somalia vorgeschrieben, dass von dem Angriffsziel eine Bedrohung für Amerikaner ausgeht.

23:04 Neues Verpackungsgesetz soll Recyclingquote verbessern

Berlin - In Deutschland soll mehr Abfall recycelt werden als bislang. Das ist das Ziel des neuen Verpackungsgesetzes, das der Bundestag am späten Abend verabschiedet hat. Geplant ist eine Ausweitung der Pfandpflicht und eine Förderung von Mehrwegverpackungen. Dass die Maßnahmen tatsächlich zu einer besseren Recyclingquote führen, zweifelt die Opposition allerdings an. Im Moment landet fast die Hälfte der in gelbem Sack und gelber Tonne gesammelten Mülls in der Verbrennungsanlage.