Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei seiner geplanten Deregulierung der Banken bald einen einflussreichen Gegner weniger. Mit Daniel Tarullo kündigte ein wichtiger Gouverneur der US-Notenbank Federal Reserve seinen Rücktritt für Anfang April an. Damit verabschiedet sich ein im geldpolitischen Ausschuss stimmberechtigtes Fed-Führungsmitglied, das Trumps Kurs kritisch gegenübersteht. Das Vorhaben des Präsidenten, die im Zuge der letzten großen Finanzkrise verschärften Spielregeln an den Finanzmärkten wieder zu lockern, dürfte nun auf geringeren Widerstand treffen.

Lahaina - Andrea Petkovic bestreitet im Fed-Cup-Duell mit den USA auf Hawaii das erste Einzel für die deutschen Tennis-Damen. Die 29-Jährige aus Darmstadt trifft heute in Lahaina zunächst auf Alison Riske. Anschließend bekommt es Julia Görges mit der amerikanischen Nummer eins Coco Vandeweghe zu tun. Das ergab die Auslosung auf der Insel Maui. "Die Erfahrung spricht für Jule und Andrea. Sie haben schon viele Fed-Cup-Matches gespielt und sehr gut trainiert", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner nach der Zeremonie mit einer hawaiianischen Tanzvorführung direkt am Strand.

Berlin - Der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der US- Justiz kritisiert. Irritierend finde er vor allem die sehr abfälligen Äußerungen über Richter, die in den Vereinigten Staaten über ein besonders hohes Ansehen verfügten, sagte Papier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn Trump öffentlich von einem "sogenannten Richter" spreche, sei das "ein sehr erschreckendes Ereignis". Papier drückte zugleich sein großes Vertrauen in den amerikanischen Rechtsstaat und in die Gewaltenteilung aus.