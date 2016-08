22:06 Kaiserslautern weiter sieglos - Torloses Remis gegen Düsseldorf

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg. Zum Abschluss des dritten Spieltages kamen die Pfälzer am Abend daheim gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus. 20 278 Zuschauer auf dem Betzenberg sahen zwar eine abwechslungsreiche Partie, beide Teams konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Die Fortuna konnte mit dem Remis besser leben und bleibt in der neuen Saison ungeschlagen. Der FCK findet sich nach einer Niederlage und zwei Unentschieden dagegen im Tabellenkeller wieder.

21:52 SPD-Länder wollen Einwanderungsgesetz beantragen

21:49 Seeler und Boateng bei "Sportbild-Award" in Hamburg geehrt

Hamburg - Fußball-Idol Uwe Seeler und Nationalspieler Jérôme Boateng sind am Abend beim "Sportbild"-Award ausgezeichnet worden. Der 79-Jährige erhielt den Preis für sein Lebenswerk, Weltmeister Boateng bekam den Sonderpreis der Chefredaktion. Als "Star des Jahres" wurde Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen auf der Bühne vor 700 Gästen in der Hamburger Fischauktionshalle geehrt, die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst als Sportlerinnen des Jahres.

21:07 Unfall-Drama auf Mallorca: Deutsche Familie tot

21:06 Merkel will AfD-Wähler zurückgewinnen

Schwerin - Bundeskanzlerin Angela Merkel will enttäuschte Wähler, die sich der AfD zugewandt haben, zurückgewinnen. Man müsse sie immer wieder ansprechen, Lösungen zeigen und Taten. Nur mit gelösten Problemen könne man Wähler zurückgewinnen, sagte Merkel bei einer Wahlveranstaltung ihrer Partei in Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Die Union war in jüngsten Umfragen nur noch auf 22 Prozent gekommen. Sie lag damit deutlich hinter dem Koalitionspartner SPD, der 28 Prozent erreichte, und nur hauchdünn vor der AfD, die auf 21 Prozent kam.