Kandern (ag). Der Gemeinderat hat die Verwaltung damit beauftragt, ein langfristiges Darlehen in Höhe von 444 600 Euro zu einem günstigen Zinssatz aufzunehmen. Die Kreditaufnahme ist notwendig, um die laufenden großen Baumaßnahmen zu finanzieren.

Zwar sei die weitere Entwicklung auf dem Finanzmarkt ungewiss, erklärte dazu in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Rechnungsamtsleiter Benedikt Merkel, jedoch bewegten sich die Zinssätze derzeit mit 0,25 Prozent nahe der Nulllinie. Der Kämmerer plädierte deshalb dafür, das Darlehen zeitnah aufzunehmen.

Bei den 444 600 Euro handelt es sich um den Restbetrag der in der Haushaltssatzung für 2016 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 591 400 Euro für Investitionen. Ein zinsloses KfW-Darlehen in Höhe von 146 800 Euro war bereits zuvor aufgenommen worden. Damit wurde der Erwerb des ehemaligen Sparkassengebäudes zur Flüchtlingsunterbringung im Obergeschoss finanziert.

Schon in seinem Zwischenbericht zur Haushaltssituation in der Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien hatte Merkel angedeutet, dass auch auf die restliche Kreditaufnahme nicht verzichtet werden kann. Die Kreditaufnahme ist notwendig zur Restfinanzierung des neuen Feuerwehrgerätehauses, für die anstehenden Investitionen an der August-Macke-Schule sowie die Erschließung des Neubaugebiets „Oberer Forsthausgarten“ samt Kindergartenneubau auf dem Areal.

Durch die Kreditaufnahme wird sich der Schuldenstand im Kernhaushalt voraussichtlich von rund 2,4 Millionen Euro (Stand: 31. 12. 2015) auf rund 2,8 Millionen Euro zum Jahresende 2016 erhöhen.