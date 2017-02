Heute vor genau vier Jahren hat Christian Renkert sein Amt als neu gewählter Bürgermeister der Stadt Kandern angetreten. Zur Halbzeit seiner ersten Amtszeit hat er nun im Gespräch mit Alexandra Günzschel eine Zwischenbilanz gezogen.

Herr Renkert, heute vor vier Jahren war Ihr Amtsantritt, wie geht es Ihnen dabei?

Die Halbzeitsituation kennt man ja am besten aus dem Sport. Die die erste Spielhälfte wird analysiert, und danach stellen sich die Akteure auf den zweiten Abschnitt ein. Ein bisschen so geht es mir schon.

Wenn Sie schon den Vergleich zum Sport ziehen, mit welcher Direktive sind Sie vor vier Jahren gestartet?

Beim Amtsantritt hatte ich durch die im Wahlkampf entstandenen Kontakte mit der Bevölkerung einen direkten Eindruck, was man sich wünscht und welche Entwicklung man für Kandern und seine Ortsteile sieht. Allerdings sind dann die dringenden Projekte gekommen, die viel an Ressourcen gebunden haben.

Was waren bisher die großen Herausforderungen der ersten Halbzeit?

In den zurückliegenden vier Jahren war der Abschluss der Arbeiten am Hochwasserschutz wichtig. Dabei muss an einigen Stellen noch nachgebessert werden, nachdem die Verantwortlichkeiten für die Mängelbeseitigung geklärt sind. Auch gerichtlich wird das Projekt noch aufgearbeitet, was leider erheblichen Aufwand verursacht, den man aber nicht so recht sieht.

Sehr intensiv war auch die Phase des Wiederaufbaus des Feuerwehrhauses in Kandern. Als ich kürzlich las, dass in Schleswig-Holstein auch ein Feuerwehrhaus durch Brand zerstört wurde, habe ich die dortigen Kameraden bedauert. Unsere Feuerwehrleute hatten den Schock dadurch überwunden, dass sie sich aktiv in die Gestaltung einbrachten, wofür ich sehr dankbar bin.

Sehr spannend war der Wettbewerb für die Architektur des neuen Kindergartens Kandern, und interessant ist es jetzt zu sehen, wie dieser so nach und nach entsteht.

Was hat Sie bisher in Ihrer Zeit als Bürgermeister besonders beeindruckt?

Außerordentlich imponiert haben mir an den Kanderner Bürgerinnen und Bürgern die vielfältigen Vorschläge, die Aktionen und das Engagement, die aufgeboten wurden, um sich vom Spuk der Pegida zu befreien.

Aber ebenso toll empfinde ich das Engagement der vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern in der Flüchtlingsintegration.

Nach vier Jahren Erfahrung: Ist das Amt des Bürgermeisters so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Für mich sind die letzten vier Jahre wie im Flug vergangen, unglaublich. Obgleich ich vor meinem Amtsantritt als Bürgermeister 13 Jahre Gemeinderat war, hat mich doch die Vielfalt und Breite des Tätigkeitsspektrums dieses Berufs sehr verwundert, aber das macht ihn gleichzeitig so interessant.

Genauso bin ich erstaunt, dass und wie stark auch die Gemeindeverwaltung in einigen Dingen mit bürokratischen Hindernissen anderer Behörden zu kämpfen hat.

Um noch mal beim Sportvergleich zu bleiben, wie ist die Direktive für die zweite Halbzeit?

Jetzt quasi in der Halbzeit ist mit dem Leitbild Kandern, dem Leitbild Kandertal und dem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept der Punkt um sich für die nächste Zeit zu orientieren, wo möchte Kandern sich hin entwickeln. Dazu kommt auch die Arbeit am Flächennutzungsplan, der die gewünschte Siedlungsentwicklung abbilden soll. Damit werden dann die Ziele der nächsten Jahre markiert.

Ich wünsche mir, dass wir mit unserem Rathausteam, den Ortsvorstehern, dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten die nächsten vier Jahre noch viel für Kandern und die Stadtteile bewegen können.

Allerdings sind die Rücklagen der Stadt quasi aufgebraucht. Sehen Sie in den kommenden Jahren eine Chance auf finanzielle Erholung?

Wenn man kürzlich in der Presse die Schlagzeile lesen konnte „Staat ertrinkt im Geld“ und damit auf die höchsten erzielten Überschüsse seit der Wiedervereinigung hingewiesen wird, so habe ich doch die Erwartung, dass wir Flächenkommunen mit unseren Pflichtaufgaben stärker unterstützt und gefördert werden. Dies gibt dann die Möglichkeit, unsere Rücklagen wieder zu stärken.

Denken Sie, der Spatenstich für eine Stadthalle kann noch in Ihrer ersten Amtszeit gelingen? Oder anders gefragt, um im Bild zu bleiben: Könnte dieses späte Tor noch fallen, oder braucht es dafür eine Verlängerung?

Um einige der vitalen Strukturen unserer Kommune auch künftig erhalten zu können, sind wir darauf angewiesen, Kaufkraft in Kandern zu binden und zu verstärken. Dies setzt ein gewisses Bevölkerungswachstum und damit Zuzug voraus. Die Attraktivität hängt dabei von ansprechenden Kindergärten, guten Schulen, einem interessanten Bildungsangebot mit VHS und Stadtbücherei und einigem mehr ab.

Die Existenz einer Stadthalle spielt dabei nicht die entscheidende Rolle und daher wird man darauf noch warten müssen. So gesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass – um im Bild zu bleiben – diese Vorlage noch vor dem Schlusspfiff verwandelt werden kann.

Apropos Verlängerung, können Sie sich eine solche zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen?

Ich bin gerne Bürgermeister von Kandern und ich hoffe, dass man mir und meiner Amtsführung die Freude an der Aufgabe anmerkt.

Mein Ziel ist es, zusammen mit dem Gemeinderat, den Ortsvorstehern, den Ortschaftsräten und der Verwaltung Kandern auch weiterhin zukunftsfähig zu gestalten. Aber es wäre vermessen von mir, über die nächsten vier Jahre hinauszublicken.