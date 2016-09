Kandertal. Der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey hat sich bei seiner Sommertour mit Martin Groß, Leiter des Forstbezirks Kandern, und Frank Krumm, Wissenschaftler am European Forest Institut in Freiburg, getroffen, um sich über aktuelle Themen der Waldbewirtschaftung auszutauschen. Dabei kamen die verschiedenen Funktionen und Anforderungen an den Wald und die Waldwirtschaft zur Sprache.

Der Mensch bewirtschaftet den Wald schon seit Jahrhunderten. Davon zeugt zum Beispiel das Forstamt Kandern, das diese Aufgabe bereits seit 1589 wahrnimmt. Die Wahrnehmung, Zielsetzungen und Ansprüche an den Wald haben sich über die Jahrhunderte jedoch gewandelt. Aspekte wie der ökologische Schutz des Waldes und die Funktion als Erholungsraum haben an Bedeutung gewonnen. Martin Groß beschrieb diese Situation wie folgt: „Die Waldbewirtschafter befinden sich heute im Spannungsfeld der verschiedenen Ansprüche an den Wald. Die Interessen der Erholungssuchenden, des Naturschutzes und den wirtschaftlichen Nutzen unter einen Hut zu bringen, ist immer wieder eine Herausforderung.“ Hinzu komme, dass in der Waldwirtschaft in langfristigen Zeiträumen gedacht werde, wodurch man lernen müsse mit vielen Unsicherheiten umzugehen. Der Klimawandel stelle zum Beispiel eine solche große Unsicherheit dar.

Frank Krumm erläuterte, dass es theoretisch möglich sei, den Wald auf den Klimawandel vorzubereiten, indem klimatisch angepasstere Baumarten gefördert würden. Dies brauche jedoch Zeit. Denn eine schnelle Umwandlung würde sehr starke Eingriffe in die Ökosysteme bedeuten, mit unkalkulierbaren Folgen. „Man kann nicht voraussehen, wie sich diese Baumarten in das hiesige Ökosystem einpassen“, erklärte Krumm. Der Wissenschaftler unterstrich daher: „Es ist wichtig, in erster Linie die Waldbewirtschaftung so zu gestalten, dass Wälder gegenüber Störungen resilient sind und dadurch mit Veränderungen besser umgehen können.“ Dies könne durch eine Waldwirtschaft erreicht werden, die versuche, auf großer Fläche, unter Berücksichtigung der verschiedenen Funktionen Vielfalt zu schaffen. Vielfalt stelle eine Prävention vor Ausfällen, wie dem aktuellen Ausfall der Esche aufgrund des Eschentriebsterbens, dar.

Bei der anschließenden Waldbegehung im Stadtwald Lörrach konnte Josha Frey einen Einblick in eine solche Herangehensweise gewinnen. Dort wird weitestgehend auf standortgerechte Baumarten gesetzt, Totholz im Wald belassen und auf eine natürliche Verjüngung gebaut.

„Es ist wichtig, der Bevölkerung die Prozesse und Abläufe der Waldbewirtschaftung näher zur bringen, so dass etwa die Vorgehensweise bei der Holzernte für die Erholungssuchenden nachvollziehbar wird“, erläuterte Krumm. Groß konnte dem nur zustimmen. Josha Frey begrüßte zudem: „Die Nutzung von regionalem Holz ist ein zukunftsweisender Weg, denn es werden nahe Wertschöpfungsketten gefördert und es hat ökologische Vorteile.“ Frey möchte Waldbewirtschafter, Naturschützer, Erholungssuchende und weitere Interessensgruppen dazu ermutigen, den Dialog zu suchen, um das Verständnis füreinander zu stärken. So könnten möglichst viele von den wertvollen Waldressourcen wie Holz, Erholung und einer vielfältigen Naturlandschaft profitieren.