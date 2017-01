21:51 Mädchen im Wald gequält - Haftstrafe für 15-Jährige

Heilbronn - Weil sie ein anderes Mädchen in einem Wald bei Bad Friedrichshall verprügelt und gequält hat, ist eine 15-Jährige zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Gegen eine Mittäterin verhängte das Landgericht Heilbronn eine Jugendstrafe von zwei Jahren mit sogenannter Vorbewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die damals 14 bis 16 Jahre alten Mädchen eine ihnen unbekannte 14-Jährige misshandelt und gedemütigt hatten. Die Polizei stellte Fotos und Handyvideos der Tat sicher.

21:42 Tote bei Absturz eines Rettungshubschraubers in Italiens Erdbebenzone

Rom - Die Serie von Unglücken in Italiens Erdbebenregion reißt nicht ab: Nach Erdbeben, Lawinen und Schneefall ohne Ende sind beim Absturz eines Rettungshubschraubers in der Nähe eines Skigebiets in den Abruzzen sechs Menschen ums Leben gekommen. Keiner der Insassen habe überlebt, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Gebirgsregion am Gran Sasso hatte nach einer Erdbebenserie vor einer Woche eine Lawine ein Hotel verschüttet. Dort wurden immer mehr Tote aus den Trümmern geborgen, inzwischen stieg die Zahl auf 17. 12 Menschen werden noch vermisst.