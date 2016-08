Kandern (cre). Das Rheinland, Norddeutschland und Wien sind drei wesentliche Stationen im Leben von Gu­drun Vollmer, die heute in Kandern ihren 80. Geburtstag feiert. Wäre der Zweite Weltkrieg nicht gewesen, hätte die Jubilarin sich trotz Erziehung als „höhere Tochter“ gut und gerne zu einer rheinischen Frohnatur entwickeln können. So zog sie mit ihren drei älteren Schwestern und der Mutter erst einmal zum Großvater nach Rinteln an der Weser. Der Vater, als Chemiker bei Henkel in Düsseldorf beschäftigt, war gleich zu Kriegsbeginn zum Militär eingezogen worden. In Rinteln ging sie auch zur Schule, bis die Familie nach Wien zog, wo der Vater, inzwischen von Henkel aus der Wehrmacht losgeeist, arbeitete. Die Wiener Zeit hat sie nicht allzu gut in Erinnerung: in der Schule waren sie als Deutsche dem Mobbing der österreichischen Mitschüler ausgesetzt. Ein Jahr blieben sie dort, dann ging’s wieder zurück nach Rinteln. Diese Jahre mit Ausflügen in den Solling sind ihr bis heute als sehr schöne Zeit in Erinnerung geblieben. Nach dem Krieg, gerade elf Jahre geworden, kehrte sie mit der Familie nach Düsseldorf zurück, machte dort Abitur und studierte Musik und Geografie für das Lehramt. Bis 1999 war sie als Musik- und Erdkundelehrerin tätig, zuletzt am Kant-Gymnasium in Weil am Rhein, davor bis 1980 in Neuss. Die Jubilarin heiratete, und es wurden zwei Kinder geboren. In zweiter Ehe war sie dann mit dem Landwirt Ernst Vollmer verheiratet, den sie 1979 während eines Urlaubs im Schwarzwald kennengelernt hatte. Er brachte sechs erwachsene Kinder mit in die Ehe. Die pensionierte Lehrerin hat zu allen heute noch ein herzliches Verhältnis – und das, obwohl ihr Mann bereits 1983 starb. Im Jahr 1980 war sie zu ihrer neuen Familie nach Kandern gezogen. Der berufliche Wechsel aus Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg war mit Schwierigkeiten gepflastert. Nicht ganz einfach war auch die Umstellung von einer reinen Mädchenschule in Neuss auf das gemischte Gymnasium in Weil. Heute bewohnt Gudrun Vollmer das große Haus mit dem dahinter liegenden „Naturgarten“ allein. Doch die Türen stehen den Kindern und insgesamt sechs Enkeln und elf Urenkeln stets offen. Die Musik hat die Jubilarin ihr Leben lang begleitet. So spielt sie Klavier und ist Mitglied in den Kirchenchören in Badenweiler und Müllheim. Ihre Vorliebe gilt der klassischen Musik. Eine weitere den Katzen. Früher ist Gudrun Vollmer gerne in den Alpen und im Schwarzwald gewandert. Auch war sie viel unterwegs mit den Oberrheinischen Geologen, bei denen sie Mitglied ist. Heute wird nicht mehr so viel gewandert, dafür fährt die ansonsten aber noch sehr rüstige Seniorin immer noch gerne mit dem eigenen Auto. Zum Geburtstag erwartet sie –­ wie üblich – wieder die ganze Familie bei sich zu Hause.