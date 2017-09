Kandern Invasiv, aber durchaus schmackhaft

Nachrichten-Ticker

01:44 Schulz: Kanzleramt soll für Digitalisierung zuständig sein

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz möchte die Zuständigkeit für die Digitalisierung im Bundeskanzleramt bündeln. Es könne nicht dabei bleiben, dass die Kompetenzen auf mehrere Ministerien verteilt seien, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Bei Glasfaseranschlüssen liege Deutschland hinter Mexiko und Chile. In der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel sei kaum etwas vorangegangen. Deutschland verschlafe die Zukunft.

01:43 Südafrikaner Anderson erster Finalist bei den US Open

New York - Der Südafrikaner Kevin Anderson hat bei den US Open als erster Tennisspieler das Endspiel erreicht. Der 31-Jährige setzte sich in New York im Außenseiter-Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durch und steht damit erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Der Weltranglisten-32. trifft am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Argentinier Juan Martin del Potro.

01:21 Zeitung: 850 "Reichsbürger" dürfen eine Waffe besitzen

Berlin - Seit den tödlichen Schüssen eines sogenannten "Reichsbürgers" auf einen Polizisten sind nach einem Zeitungsbericht 220 Mitgliedern der staatsfeindlichen Bewegung die Waffen-Genehmigungen entzogen worden. Die Tat hatte sich im vergangenen Oktober in Bayern ereignet. Rund 850 den Behörden bekannte "Reichsbürger" besäßen weiter eine Waffe, berichen die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In mindestens 176 Fällen werde der Entzug durch die Waffenbehörden derzeit geprüft.

01:02 Bewegende Versöhnungsfeier mit Kriegsopfern und Papst

Villavicencio - Es war einer der Höhepunkte des Besuchs von Papst Franziskus in Kolumbien: Mit rund 6000 Opfern des blutigen Konflikts hat er bei einem Versöhnungsakt in der Konfliktregion Villavicencio für einen Neubeginn in Frieden geworben. Vier Personen erzählten aus unterschiedlichen Perspektiven ihre Verwicklung in den Konflikt: Ein Ex-Guerillakämpfer, ein früheres Mitglied der rechten Paramilitärs, ein Opfer einer Antipersonen-Mine und eine Frau, deren Mann und zwei Kinder ermordet worden waren. Seit 1964 starben über 220 000 Menschen, über sechs Millionen wurden vertrieben.

23:41 Country-Sänger Gentry bei Hubschrauber-Absturz gestorben

Medford - Der Country-Sänger Troy Gentry, Teil des Duos "Montgomery Gentry", ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der Absturz habe sich im US-Bundesstaat New Jersey ereignet, hieß es auf Webseite und Twitter-Profil der Band. Die Details des Absturzes sind noch unbekannt. Am Abend hätte die Band in New Jersey auftreten sollen. Gentry, der verheiratet war und zwei Kinder hatte, wurde nur 50 Jahre alt.