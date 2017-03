Kandern Jeder Achtklässler soll etwas veröffentlichen

Kandern (ag). „Schule macht Zeitung“ heißt es in den kommenden Wochen für die achten Klassen an der August-Macke-Schule (AMS). Eröffnet wurde das Projekt unserer Zeitung, unterstützt von der Volksbank Dreiländereck und der AOK Hochrhein-Bodensee, gestern mit einer Feier, bei der die ganze Schulgemeinschaft mit dabei war.

„So war es auch vor 19 Jahren, als ich zum ersten Mal hier war“, erinnerte sich Guido Neidinger, Chefredakteur unserer Zeitung, der den Schülern auf dem „roten Sofa“ Rede und Antwort stand. Er wies darauf hin, dass das Projekt, an dem Schulklassen aus dem ganzen Landkreis beteiligt sind, seit 1991 durchgeführt wird. Zum zweiten Mal fand nun die Eröffnungsveranstaltung in Kandern statt. „Wir hoffen, dass ihr dadurch ein wenig Freundschaft mit der Zeitung schließt“, erklärte Neidinger. Immerhin stecke unheimlich viel Information in einer Zeitung und auch unterhaltend könne sie sein. Davon können sich die Schüler an der AMS dank eines von Helmuth Seiter gesponserten Schüler-Abos im Übrigen schon seit längerem jeden Tag überzeugen.

Wenn das Projekt in ein paar Wochen abgeschlossen ist, sollen alle Achtklässler an der AMS etwas veröffentlicht haben – entweder in unserer Zeitung, in einer Neuauflage der ehemaligen Schülerzeitung „Amacka-News“ oder auf speziellen Seiten im Internet. Einige Schüler haben auch schon Ideen: Über den Bau der neuen Schulmensa an der AMS wollen sie berichten, Computerspiele rezensieren, Fußballturniere begleiten oder ein Interview mit der Schwester führen, die in diesem Fall Powerboot fährt.

„Schule macht Zeitung“ ist eingebunden in die „Schreibwerkstatt“. Auch mit diesem Projekt, das vor zwei Jahren an der Kanderner Schule mit den damaligen Sechstklässlern begonnen hat, soll die Lust am Lesen und Schreiben geweckt werden. Nach dem Erstellen von Fantasy-Geschichten und Beiträgen zum Thema Suchtprävention beschäftigen sich die Achtklässler jetzt also mit dem Zeitung machen.

Weitere Informationen zum Thema auf unserer heutigen Sonderseite „Regio/Schule macht Zeitung"

