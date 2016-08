23:52 Venezuela friert diplomatische Beziehungen zu Brasilien ein

23:50 Löw will auch Team erst am Donnerstag über neuen Kapitän informieren

22:55 Leichte Verluste der Wall Street - Anleger bleiben in Deckung

New York - Die Anleger an der Wall Street scheuen vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten weiterhin das Risiko. Der Dow Jones Industrial fiel bis Handelsende um 0,29 Prozent auf 18 400,88 Punkte. Für den August bedeutet das ein moderates Minus von 0,17 Prozent. Zur Monatsmitte war der US-Leitindex noch auf ein Rekordhoch geklettert, anschließend ging ihm angesichts durchwachsener Signale zum Zustand der US-Wirtschaft sowie Spekulationen über Zinserhöhungen durch die Fed die Luft aus. Der Kurs des Euro bewegte sich unter dem Strich nur wenig. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1154 US-Dollar.

22:51 Sieg bei Schweinsteiger-Abschied: DFB-Team gewinnt gegen Finnland

Mönchengladbach - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Kapitän Bastian Schweinsteiger mit einem Sieg verabschiedet. Das Weltmeister-Team setzte sich am Abend in Mönchengladbach im ersten Länderspiel nach der EM mit 2:0 gegen Finnland durch. Max Meyer und Mesut Özil trafen für die Gastgeber, die am Sonntag ihr erstes WM-Qualifikationsspiel in Oslo gegen Norwegen bestreiten. Im Mittelpunkt stand Schweinsteiger, der in seinem 121. Länderspiel zum letzten Mal das DFB-Team aufs Feld führte.