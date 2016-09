Kandern. Bürger aus Kandern haben der Polizei am Mittwochabend gemeldet, dass die Kander weiß verfärbt sei. Eine Streife ging der Sache auf den Grund und fand heraus, dass aus einem Kanalrohr im Bereich der Hauptstraße / Am Häßler eine weiße Flüssigkeit in die Kander lief. Die Feuerwehr errichtete daraufhin mittels Sandsäcken eine Sperre, um ein weiteres Einfließen zu unterbinden.

Polizeibeamte überprüften zusammen mit einem Mitarbeiter des Wasserwerks den Lauf des Regenwasserkanals. Hierbei konnten sie einen Schacht ausfindig machen, an dem die Spur ihren Anfang nahm. Es wird vermutet, dass jemand weiße Dis­persionsfarbe beziehungsweise Reste davon in der Straße „Im Häßler“ in einen Gully eingeleitet hat. Nach Sachlage bestand keine konkrete Gefahr für Flora und Fauna.

Gleichwohl wird gegen den bislang unbekannten Umweltsünder ermittelt. Der Polizeiposten bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 07626/977800.