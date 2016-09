Das Kanderner Kinderferienprogramm umfasste in diesem Sommer 41 Aktionen. Wie in den Vorjahren wurde es gut angenommen. Insgesamt hat die Tourist-Information 473 Anmeldungen verzeichnet. Hinzu kamen Aktionen, für die keine Anmeldung erforderlich war, wie der Kinofilm, die Vorlesenachmittage der Stadtbücherei sowie das Kinderspielfest bei der Flüchtlingsunterkunft.

Für die beliebtesten Aktionen gab es Wartelisten: Dazu gehörten der Besuch bei der Feuerwehr, die Reitangebote, das Nassfilzen, der Angelspaß sowie der Ausflug mit dem Wurzelseppli in die Wolfsschlucht (Foto), der von der Sparkasse Lörrach-Rheinfeldebn gesponsert wurde. Ausgebucht war auch das Poesie- und Phantasielabor „Wörter, Wunder, Witz und Welter“ in der Kulturreihe „Theater im Hof“. Aufgrund des regnerischen Wetters weniger gut besucht war die Wanderung auf dem Planetenweg, der nun seit zehn Jahren besteht. Auch Kinder aus den Nachbargemeinden konnten an den Aktionen teilnehmen. Am besten kam das Angebot bei Grundschülern im Alter zwischen sechs und acht Jahren an. Es sei schwierig, attraktive Angebote für ältere Kinder zu machen, erklärt dazu Claudia Röder von der Tourist-Information Kandern. Sie freut sich schon über neue Angebote und Ideen für das Kinderferienprogramm im Sommer 2017. Im Frühjahr werden alle Vereine und bisherigen Anbieter wieder angeschrieben. Foto: zVg