Von Walter Bronner

In diesem Monat ist es genau 260 Jahre her, dass zum ersten Mal ein Frühlings-Jahrmarkt in Kandern stattfand. Denn anno 1757 gewährte ein großherzoglicher Gunstbeweis dem aufstrebenden Gemeinwesen das Privileg, neben dem schon seit Jahrhunderten abgehaltenen Jahrmarkt im Spätherbst noch einen zweiten im zeitigen Frühjahr.

Kandern. Was damals für die Bevölkerung von Kandern und des Umlands eine rare Gelegenheit war, sich mit sonst nur schwer zu beschaffenden Bedarfsgütern einzudecken, ist inzwischen eine Tradition geworden, die aus sich selber lebt. Denn fast alles, was der Jahrmarkt bietet, ist längst problemlos im stationären Handel erhältlich.

Gleichwohl hatte der Traditionsanlass in jüngster Vergangenheit noch etliche Jahre echte Hochkonjunktur. Die Stadtkämmerer der achtziger und neunziger Jahre wurden mit Anfragen wegen eines Standplatzes förmlich zugeschüttet und mussten viele Absagen erteilen. Derweil hat sich die Nachfrage der ambulanten Handelszunft deutlich abgeschwächt. Viola Läuger, heute zuständige „Marktmanagerin“ im Rathaus, konnte die aktuell 65 Anbieter leicht auf den angestammten Plätzen unterbringen. Und diesmal sind neben den weit gereisten Händlern auch wieder etliche Anbieter aus nächster Umgebung mit dabei.

Damit auch die jungen und jüngsten „Kunden“ dem Erlebnistag nicht verloren gehen, dreht wieder das Kinderkarussell seine Runden und zaubert ein Straßenkünstler lustige Figuren aus bunten Luftballons. Entgegen diesen heute eher bescheidenen Unterhaltungszutaten rissen sich die Schausteller früher förmlich um eine Platzgenehmigung. Diese wurde allerdings nur sparsam erteilt, weil die Stadtväter wohl einen Sittenverfall befürchteten. Wer da in einer Schaubude die „Dame ohne Unterleib“ oder sonstige Kuriositäten präsentieren wollte, hatte in der Töpferstadt keine Chance. Noch 1930 erhielt der Betreiber eines Autoskooters eine Abfuhr.

Und die zugelassenen Schausteller hatten sich strengen Auflagen zu unterwerfen. Die Sicherheitsbestimmungen waren damals schon so ausgeklügelt, wie sie nur die allmächtige deutsche Bürokratie ausklügeln kann. Das Badische Innenministerium stellte anno 1911 der Stadtverwaltung einen Erlass „die Aufstellung einer Schiffsschaukel betreffend“ zu, der genaueste Vorgaben enthielt. Dabei war es der Karlsruher Ministerialbürokratie nicht nur um die Sicherheit des Marktpublikums zu tun, sondern auch um die Wahrung von Anstand und Sitte, wie der Erlass besagt: „Die Schaukelburschen haben sich gegen das Publikum anständig zu benehmen; sie dürfen während der Fahrt nicht stehend auf dem Schiff mitfahren. Ferner ist den Schaukelburschen der Genuss geistiger Getränke außerhalb der Vesperzeit nicht zu gestatten.“

Wiewohl es den Frühjahrsmarkt schon seit 1757 gibt, ist der heurige keineswegs der 260. Denn es gab Zeiten ohne ihn. Etwa während des Zweiten Weltkriegs oder der Besatzungszeit danach. Genau dokumentiert sind diese „Ausfälle“ jedoch nicht. Die letzten Jahrmarktakten des Dritten Reiches, die sich im Stadtarchiv befinden, wurden 1938 angelegt. Danach finden sich erst wieder Belege von 1950 an für das Marktgeschehen.

Dieses bietet heutzutage noch immer willkommene Gelegenheit, sich nach Präsenten für Konfirmation, Kommunion und Ostern umzusehen. Die ganze Fülle an Geschenkartikeln konzentriert sich da auf kleinstem Raum. Auch bei den regulären Bedarfsartikeln konkurriert der Frühjahrsmarkt mit dem farbenfrohen Wachstum in der Natur. Der Jahreszeit entsprechend ist aufgelichtetes Kolorit angesagt an den Bekleidungsständen und den Auslagen mit Heimtextilien.

Besonders bunt geht es ja immer bei den Spielwarenhändlern zu und längst locken auch die Süßwarenanbieter mit Naschwerk, das dank Lebensmittelfarben mit fröhlicher Buntheit die große und kleine Kundschaft anlockt. Bei Modeschmuck herrscht ebenfalls Regenbogenflair und wer für Hausgarten und Sonderkulturen das erforderliche Bearbeitungsgerät sucht, findet Reb- und Heckenscheren, Hacken und Rechen leuchtend rot, grün oder gelb lackiert. Schließlich sind Farben die wirkungsvollsten Werbeträger. Das weiß auch der Kanderner Einzelhandel, der seine Schaufenster ebenfalls schon österlich dekoriert hat.

Der diesjährige Frühjahrsmarkt Kandern findet am Dienstag, 28. März, statt. Die Aussteller präsentieren von 9 bis 18 Uhr ein buntes Waren- und Dienstleistungsangebot auf dem Blumen- und Marktplatz sowie entlang der Hauptstraße.