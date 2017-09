Kandern Keramikmarkt auf dem Blumenplatz

18:58 Schulz schließt große Koalition definitiv aus

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schließt eine Neuauflage der großen Koalition definitiv aus. "Es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist", sagte Schulz.

18:46 Hochrechnungen: Union vorn - AfD dritte Kraft

18:44 Schulz will SPD als Parteichef in die Opposition führen

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will trotz der historischen Wahlniederlage Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen. Das sagte er in der Berliner Parteizentrale.