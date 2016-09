Schöpferischer Ideenreichtum in opulenter Vielfalt ist wieder anzutreffen beim Kanderner Keramikmarkt, der am kommenden Wochenende vom 24. und 25. September seine 24. Auflage erfährt. Mit 46 Ständen renommierter Keramiker aus der ganzen Republik sowie dreien aus Frankreich und zweien aus Belgien ist das Angebot wieder so üppig wie eh und je. Von Walter Bronner Kandern. Dabei scheint der schöpferische Ideenreichtum der mit dem ältesten Werkstoff schaffenden „Tonkünstler“ grenzenlos zu sein. Hochgerechnet weit mehr als 20 000 tönerne Einzelstücke von gediegener Qualität werden auf den schick arrangierten Standauslagen auf dem Blumenplatz ausgebreitet. Wie üblich dominiert die Gefäßkeramik in ihrer ganzen Fülle und Artenvielfalt vom winzigen Schälchen und Eierbecher über komplette Tafelgedecke sowie Zylinder-, Kugel-, Trichter-, Krug- und Tropfenform- oder Kalebassen-Vasen bis zu Schmuckkreationen, Zierstücken für Haus und Vorgarten, Leuchten, Miniaturbrunnen sowie Tier- und Menschenplastiken, teils in witzigen oder karikierend verzerrenden Ausformungen. Sogar schwimmende Steine gehören wieder zum Sortiment. Nur der Aschenbecher scheint total „out“ zu sein, jedenfalls ist er in keiner Objektliste zu finden. Die seit dem ersten Keramikmarkt geltende Devise „Qualität in dosierter Menge“ erheben die Marktorganisatoren vom Keramikforum Freiburg erneut zum Prinzip. Nach dem Tod des langjährigen Marktmanagers und Mauchener Töpfers Stefan Bang dieses Frühjahr hat sich aus dem Kreis der regionalen Berufskollegen ein kleines Regieteam formiert, das sich die organisatorischen Aufgaben teilt. In verantwortlicher Position wirkt darin auch die Kanderner Keramikerin Bea­trix Sturm-Kerstan mit. Sie ist zudem noch die einzige, die am Keramikmarkt das Image des einstigen Töpferstädtchens Kandern verdeutlicht. Neben ihr sind aus dem südbadischen Raum noch weitere 15 Kollegen beteiligt, allesamt „bekannte Gesichter“ für die Stammbesucher. Auch von den weiteren 30 Ausstellern sind ein Großteil zum wiederholten Mal in Kandern. Aber auch etliche Neulinge haben sich angemeldet, so dass die Besucher neben vielem Vertrauten zuvor noch nie Gesehenes entdecken können. Aufgrund des notwendig gewordenen Regiewechsels wurde für dieses Jahr der sonst übliche Keramiker-Wettbewerb ausgesetzt. Andere „Zutaten“ sind aber beibehalten. Vor allem wieder die beliebte Aktionsfläche mit „genügend“ Ton, mit dem kleine und große Gäste ihre individuelle Modellierkunst erproben können. Und wie gewohnt bewirtet wieder die Werksiedlung St. Christoph das hungrige und durstige Marktpublikum. Auch ergänzt eine Ökokost-Anbieterin das Catering-Sortiment. Außerdem ist eine kleine Präsentation seiner (unverkäuflichen) Keramikobjekte dem Gedenken an Stefan Bang gewidmet. Der Markt selbst läuft nach gewohntem Schema samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr ab. Mit im Boot ist auch wieder der Kanderner Werbering, dessen Einzelhandelsgeschäfte am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zu einem Ladenbummel einladen.