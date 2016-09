Im malerischen Dorfkern von Holzen bei Kandern findet seit mehr als 30 Jahren – immer am ersten Wochenende im Oktober – ein Kunsthandwerkermarkt mit besonderem Flair statt. Kandern-Holzen. Was als kleiner und familiär gehaltener Markt im Hof der Familie Leible begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem über die Region hinaus bekannten und beliebten Publikumsmagneten entwickelt. Sicher ein Grund dafür ist die breit gefächerte Palette an handwerklichem Können und kreativen Arbeiten, was mitunter auf dem Kunsthandwerkermarkt auch live vorgeführt wird. Aus den unterschiedlichsten Materialien werden handwerklich liebevolle und vielfältige Gebrauchsgegenstände oder Dekorationsobjekte hergestellt. Dabei wird viel Wert auf Authentizität gelegt und das Handwerk mit Kunst verbunden. Einigen Kunsthandwerkern kann man beim Werken direkt über die Schulter schauen. Aber auch Kinder können selber kreativ tätig werden. Erwartet werden auch in diesem Jahr wieder gut 60 Kunsthandwerker, die nach Holzen kommen. Dabei werden die umliegenden Höfe für landwirtschaftliche Produkte und Bewirtung geöffnet, und die Holzener Vereine bieten ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken an. Bei Zwiebelwaie aus dem Holzofen, traditioneller Kürbissuppe, frischem Bauernbrot mit leckeren Aufstrichen oder selbst gebackenen Kuchen, dazu einem frisch gepressten Apfelsaft oder neuen „Wii“, kann man die vielen kreativen Eindrücke des Marktes noch einmal Revue passieren lassen.