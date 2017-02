Kandern-Tannenkirch (jut). Unter den Zuhörern bei der Ortschaftsratsitzung meldete sich eine Mutter zu Wort, die Ortsvorsteher Fritz Höferlin noch einmal darum bat, beim Landratsamt in Sachen sicherer Schul- und Kindergartenweg von Tannenkirch nach Gupf tätig zu werden. Dabei dachte sie an eine Überquerungshilfe in Form eines Zebrastreifens oder einer Insel auf der Kreisstraße.

70 Stundenkilometer gelten im fraglichen Bereich, dies ist aber gerade für Kinder und auch ältere Menschen viel zu schnell, waren sich die Zuhörer mit den Räten einig. „Die Überquerung der Kreisstraße ist hochgefährlich“, fand auch Ortschaftsrätin Gabriele Weber und ergänzte, dass manche Autofahrer die Fußgänger gar nicht wahrnehmen. Weber verwies auf Schallbach: „Dort ist eine Kreuzung umgebaut worden, mit dem Radweg kam die Überquerungshilfe – so was muss doch bei uns auch möglich sein“, sagte sie. Der Ortschaftsrat will hier jetzt noch einmal Druck machen.

Parksituation chaotisch

Ein anderes Thema war die Parksituation am Tannenkircher Kindergarten: Sie ist teilweise chaotisch und unübersichtlich. „Manche Eltern fahren aber auch direkt vor und sind zu faul ein paar Meter zu gehen, es wird bis in den Kurvenbereich hinein geparkt und die Situation für alle wird zu den Bring- und Abholzeiten immer unübersichtlicher und gefährlicher“, stellte Gabriele Weber fest. Hier würde der Ortschaftsrat, der sich überdies durch den neuen Parkplatz vor dem Kindergarten entlang der Kreisstraße Entlastung verspricht, gerne etwas ändern. Parkverbote sind ein Vorschlag.