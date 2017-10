Kandern Kunsthandwerk vor Fachwerkidylle

Von Ralph Lacher

„Wir bieten einfach einen schönen Markt und dazu viel Flair. Da kann auch Regen wie am Sonntag die Besucher nicht von einem Bummel über den Markt abhalten“. Das sagte Elisabeth Zumkehr, Organisatorin des 32. Kunsthandwerkermarktes in Holzen, gestern mittag.

Kandern-Holzen. Vor der Kulisse von Fachwerkhäusern und schönen Bauerngärten konnte der Markt mit einem breit gefächerten Angebot an Kunsthandwerk erneut punkten und an beiden Tagen zahllose Gäste anlocken. Da gab es kleine, kreative Handarbeiten, filigranen Schmuck, hochwertige Keramik, Gebrauchsgüter, Dekoartikel – neben herbstlichen auch schon vorweihnachtliche – Holzvasen, Ledergürtel und -taschen, Tiffany-Glaskunst, Schmuck aus Tafelsilber, Dinkelkissen und Textiles aller Art. Zwischen den dicht an dicht platzierten Ständen an der Kirchstraße haben die Organisatoren in regelmäßigen Abständen Bewirtungsstationen eingereiht, überwiegend betrieben von Holzener Bauern und örtlichen Vereinen. Dort vor allem und an den Ständen, an denen sich die Teilnehmer bei ihrer kunsthandwerklichen Tätigkeit über die Schultern schauen ließen, prägten nette Gespräche in lockerer, heiterer Stimmung die Szenerie.

Auch für die Kinder war wieder allerlei geboten. Sie konnten selbst kreativ werden, etwa beim Blumenfilzen, Malen oder Specksteinschleifen mit dem Bildhauer und Sozialpädagogen Otto Braun aus Merdingen. In seiner Speckstein-Werkstatt, erzählte er inmitten von konzentriert werkelnden Kindern, entstünden alljährlich filigrane Kunstwerke, Anhänger aus Speckstein mit Lederband und Dekoteile für daheim. Nicht nur bei ihm, auch bei den anderen Kollegen mit „Mitmachangeboten“, freue man sich darüber, dass die Kinder in Zeiten von Smartphone und Internet die Zeit und die Lust finden, etwas Kreatives selbst zu gestalten. Den Eltern käme dies, so Braun, gelegen. „Sie können dann über den Markt schlendern und wissen ihre Kinder derweil betreut“, sagte Otto Braun.

Organisatorin Elisabeth Zumkehr hatte 60 Teilnehmer, überwiegend aus Südbaden, aber auch aus dem Elsass und der Nordwestschweiz, berücksichtigt. Interesse hätten aber viel mehr gezeigt. Sie selbst präsentierte ihr Buch „Vegetarisch unterwegs im Markgräflerland“.

Am Samstag hatte der Besucherzuspruch früh eingesetzt. Der Markt profitierte natürlich auch vom schönen Herbstwetter, sagte Elisabeth Zumkehr. Zwar wirkte sich das feuchte Wetter am Sonntag schon negativ auf die Besucherzahl aus, doch seien vor allem Stammgäste gekommen, die aus dem vielfältigen Angebot an Kunsthandwerk und Schmackhaftem bewusst etwas einkaufen wollten.