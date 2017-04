Kandern Kunstthema „Mensch“

Kandern. Zu einer temporären Kunstgalerie verwandelt sich am Wochenende das ehemalige Sparkassengebäude in Kandern (Bahnhofstraße 3). Mit einer Ausstellung zum Thema „Mensch“ präsentiert Hermann Wagner dort ein breit gefächertes Spektrum seiner Bilder, Objekte und Skulpturen. Vernissage ist am Freitag, 7. April, ab 19.30 Uhr.

Der Architekt und frühere langjährige Kanderner Kommunalpolitiker setzt sich seit Jahrzehnten mit künstlerischen Gestaltungstechniken und Stilformen auseinander. Seine gestalterischen Fertigkeiten erlangte er in Kursen, Seminaren und Studiengängen bei namhaften Künstlern, Kunstschulen und Kunstakademien. Inzwischen ist ein umfangreiches Oeuvre von thematischer und gestaltungstechnischer Vielfalt entstanden, das sowohl Malerei, Zeichnungen und diverse druckgrafische Techniken (Lithografien, Holzschnitte, Radierungen) nebst vielerlei plastischer Kreationen in Holz, Stein, Ton und Metall umfasst.

In all diesen Materialien, die er zum Teil auch originell kombiniert, variiert Wagner in dieser Ausstellung das Thema „Mensch“ sowohl in naturalistischer als auch abstrahierter Form, ebenso in linearen Gebilden und symbolistischen Versionen, bei denen das betrachtende Publikum ermuntert wird, kleidsamen Hüllen die dazugehörig menschliche Gestalt gedanklich hinzuzufügen.

n Die Ausstellung dauert bis zum 30. April und ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.