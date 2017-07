Kandern Ladenlokale in neuer Hand

Derzeit kommt Bewegung in die Geschäftswelt in Kandern. Die aktuellen Leerstände entlang der Hauptstraße werden wohl nicht von Dauer sein.

Kandern (wz). So wurde mittlerweile ein neuer Betreiber für den „Städtlebeck“ gefunden, wie zu erfahren war. Joannis Gkliatis möchte sich selbstständig machen und die Bäckerei mit Café an der Hauptstraße weiterbetreiben. Ein Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest.

Auch in die langwierige Suche um eine neue Postagentur ist Bewegung gekommen. Der Filialstandort in Kandern wird vom Marktplatz 13 zum Marktplatz 9 verlegt, sobald „Annettes Schreiben und Schenken“ Ende August schließt. Der Übergang wird sich nahtlos gestalten. Die Kunden werden ab Donnerstag, 31. August, am neuen Standort von Betreiber Andreas Rieß Post- und Postbankdienstleistungen erhalten.

Gut angekommen in ihrem neuen Ladenlokal ist seit Anfang des Monats auch Jessica Dörr. An der Hauptstraße 25, wo zuvor ein Sportgeschäft untergebracht war, hat sie ihren Laden „Gefühl für Leinen“ neu eröffnet. Dabei ist der Name Programm. Dörr bietet Kleidung, Tischdecken und Bettzeug aus Leinen an.

Ihr bisheriges Ladenlokal ein paar Häuser weiter neben der Stadtbücherei wird auch nicht lange leerstehen. Das noch neue Bettenstudio, ein Ableger des Raumausstatters Charté, wird dorthin umziehen, nachdem es die Räume auf der gegenüberliegenden Straßenseite bald wieder verlassen muss, da der Hausbesitzer andere Pläne hat.

Sieben Jahre lang hat Jessica Dörr ihren Laden dort betrieben. Jetzt ist sie froh darüber, ein noch zentraleres, vor allem aber auf insgesamt 110 Quadratmetern auch geräumigeres Ladenlokal gefunden zu haben. Dörr ist überzeugt davon, dass Kandern schöne Läden wie ihren braucht und hofft damit auch andere anzuspornen.

Aus dem früheren Strickcafé am Blumenplatz ist zwischenzeitlich ein Thai-Massagestudio geworden. Und für die Räume von Friseurin Doris Brändlin am Marktplatz ist mit Architekt Christian Tscheulin ein neuer Nutzer gefunden worden.