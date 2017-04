Kandern Livemusik, Papierkunst und Glückwünsche

Kandern (os). Mit einem zweitägigen Fest für die Kunden und Freunde feierte das Autohaus Kiefer in der Hauptstraße 80 am Ortsausgang von Kandern in Richtung Malsburg-Marzell sein 50-jähriges Bestehen.

Das von Kfz-Meister Andreas Kiefer in zweiter Familiengeneration geführte Autohaus hatte sich bei der Gestaltung des Betriebsjubiläums mit dem Förderverein Breezele Buebe (Bewirtung) sowie der Band „Soul Rausch“ und dem Handharmonika-Orchester Kandern Hilfe geholt. Am Sonntagnachmittag gab es noch eine besondere Aktion, als der Lörracher Hobby-Künstler Franz Rädler einen Auftritt mit seiner Papierkunst hatte. Aus dem Material, Zeitungspapier der „Oberbadischen“, fertigte er einen großen Blumenstrauß, den er unter dem Applaus der Gäste an das Inhaber-Ehepaar Silke und Andreas Kiefer überreichte.

Diese freuten sich zum Ausklang der beiden Jubiläumstage sehr über die vielen Gäste, die Glückwünsche und die guten Wünsche für eine weiterhin gedeihliche betriebliche Entwicklung des Autohauses.

Gegründet wurde es vor 50 Jahren von Hansjörg Kiefer, dem Vater von Andreas Kiefer, in der Hammersteiner Straße in Kandern. Bereits seit 45 Jahren befindet sich der Betrieb am heutigen Standort. Glückwünsche gab es auch von Malsburg-Marzells Bürgermeister Gerd Schweinlin und Kanderns Alt-Bürgermeister Bernhard Winterhalter.