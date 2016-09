00:10 Etatberatungen im Bundestag - Wie gehen Union und SPD miteinander um?

Berlin - Nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause beginnt der Bundestag heute mit den Beratungen über den Haushalt für 2017 und den Finanzplan bis zum Jahr 2020. Zum Auftakt der Haushaltswoche stellt Finanzminister Wolfgang Schäuble seinen Regierungsentwurf vor. Nach dem Regierungsentwurf Schäubles will der Bund trotz zusätzlicher Ausgaben zur Betreuung von Flüchtlingen und weiterer Investitionen auch in den kommenden Jahren auf neue Schulden verzichten und einen ausgeglichenen Etat mit der "Schwarzen Null" bis 2020 halten.

23:46 Brand in Gefängnis in Äthiopien - Regierung spricht von 23 Toten

Addis Abeba - Bei einem Brand in einem Gefängnis am Stadtrand von Addis Abeba sind äthiopischen Medienberichten zufolge mindestens 23 Häftlinge ums Leben gekommen. Zwei der Gefängnisinsassen seien bei einem Fluchtversuch getötet worden, berichtete der Sender Fana Broadcasting Corporate. Die anderen seien im Rauch erstickt oder in der Panik umgekommen, die nach Ausbruch des Feuers entstanden sei. Dem Bericht zufolge sind in dem Gefängnis am Stadtrand von Addis Abeba viele Journalisten und Vertreter der Opposition eingesperrt.