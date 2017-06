Kandern Mack wird neuer Pfarrer

20:44 Berliner Polizei landet großen Marihuana-Einzelfund

Berlin - Der Polizei in Berlin ist ein großer Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: Ermittler entdeckten 256 Kilo Marihuana bei einem 27-Jährigen aus der Hauptstadt. "Das ist der größte Einzelfund von Marihuana in Berlin seit Jahrzehnten", sagte Polizeidirektor Olaf Schremm. Neben dem Cannabis fanden die Ermittler 16 Kilo Amphetamine, 5000 Pillen Ecstasy, 117 Gramm Kokain, sechs Pistolen, eine Kalaschnikow, eine Pumpgun sowie Chemikalien zur Herstellung von Amphetaminen. Der Straßenverkaufswert der Drogen und Waffen liegt bei etwa drei Millionen Euro. Ein Richter erließ Haftbefehl.

20:43 Brauer-Bund ernennt Kretschmann zum Botschafter des Bieres

20:42 Putin und Trump treffen sich bei G20-Gipfel

Washington - US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin werden beim G20-Gipfel in Hamburg erstmals persönlich Gespräche führen. Das gab der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Herbert Raymond McMaster, in Washington bekannt. Zuvor hatte sich der Kreml bedeckt gehalten zu einem Treffen Putins mit Trump. Trump wolle sich am Rande der 20er-Runde unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Großbritanniens Premierministerin Theresa May, Chinas Staatschef Xi Jinping und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto persönlich treffen, hieß es weiter.