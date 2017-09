Kandern Mit Ausblick übers Städtli

Von Ralph Lacher

Ab kommenden Montag können die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule in Kandern in der neuen Mensa Mittagsmahlzeiten einnehmen. „Wir freuen uns sehr über die neuen, attraktiven Räume der Mensa“, sagt Rektorin Ursula Ganzke.

Kandern. Entstanden ist die neue Mensa der August-Macke-Schule als Anbau an die bestehende Mensa, die wiederum aus dem früheren Schülercafé entstand und die mit ihren 32 Plätzen längst nicht mehr den Anforderungen einer Gemeinschafts- und Ganztagsschule mit aktuell 313 Schülern und 30 Lehrkräften entsprach.

Die Planung und Bauleitung für das 1,2 Millionen Euro teure Projekt hatte der örtliche Architekt Bernd Brohammer. Der Anbau der Mensa ermöglichte es, den Speisesaal auf anstelle bisher 60 Plätze auf knapp 100 im Innern und rund 30 auf der Metallterrasse draußen zu erweitern. An die Terrasse angeschlossen ist auch die vorgeschriebene Fluchttreppe. Die Bauweise ermöglicht zudem die Unterbringung von Räumen für den Hausmeister und das Mensapersonal sowie eine behindertengerechte Toilettenanlage.

Die neue Mensa-Küche wurde so gebaut, dass sie dem Betrieb im bewährten Konzept „Cook and Freeze“ des Anbieters „Apetito“ optimal entspricht. Die Grundvarianten des Mensa-Essens werden tiefgefroren angeliefert und dann vitamin- und nährstofferhaltend in so genannten Konvektomaten aufbereitet.

Salate und Desserts bereitet das vierköpfige Mensa-Personal frisch vor Ort zu. Über eine großzügige Theke wird das frisch zubereitete Essen warm gehalten und ausgegeben.

Die neue Mensa bietet 95 Sitzplätze – alle mit schönem Blick hinunter über das Städtli und hinüber zum Häßler, sagt Ursula Ganzke. „Es wird also auch weiterhin notwendig sein, die Schüler in zwei oder sogar mehr Schichten zu verpflegen“, so die Rektorin weiter. Das sei aber kein Problem, weil die Küche und die Räume nun dafür ausgelegt sind und weil die Zeit zwischen 12.15 und 14 Uhr für die Mittagspause und für anschließende freiwillige Angebote reserviert ist. Dies allerdings nur am Montag, Dienstag und Donnerstag. Mittwoch und Freitag ist Unterricht an der August-Macke Schule nur bis 13 Uhr.

Die Bestellung des Essens erfolgt wie bisher über das Internet und ein Terminal im Eingangsbereich. Die Textilanhänger für die Chips, mit denen das Mensa-Essen abgerechnet wird, hat der Förderverein der August-Macke-Schule gesponsert.