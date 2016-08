Kandern (cre). Als sie sich kennenlernten, hatte er einen Namen als Ringer. Inzwischen hat sie einen Namen als Mundartdichterin. Als Ehepaar feiern Artur und Christa Heimann am heutigen Samstag das Jubiläum der Goldenen Hochzeit.

Im Mai 1939 wurde Artur Heimann in Westpreußen geboren. In der elterlichen Landwirtschaft groß zu werden, blieb ihm jedoch versagt, denn bald schon musste die Heimat verlassen werden. Über Hannover gelangte die Familie nach Kriegsende nach Kandern, wohin es den Vater als Soldaten verschlagen hatte. Die Familie blieb und baute sich wieder ein eigenes Heim, in dem die Jubilare heute, allerdings nach mehreren Umbauten, immer noch gerne leben. Einer ihrer zwei Söhne und dessen Ehefrau wohnen ebenfalls im Haus. Die jüngste von drei Schwestern Heimanns kam in Kandern zur Welt.

Nach der Schule begann der junge Artur bei der Firma Kaltenbach in Lörrach eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Nach dem Wehrdienst kehrte er dorthin zurück, wechselte 1964 jedoch zu Glatt in Binzen. Dort blieb er, inzwischen Maschinenbaumechanikermeister, bis zum Renteneintritt. Über 25 Jahre lernte er als Monteur fast alle Länder Westeuropas und einige osteuropäische Länder kennen.

Christa Buß, so der Mädchenname der Jubilarin, kam 1946 zur Welt. Die Großeltern betrieben in Sitzenkirch eine Landwirtschaft, der Vater arbeitete im Straßenbau und die Mutter eröffnete im Jahr 1961, nachdem das Mädchen und der Bub aus dem Gröbsten heraus waren, das Sitzenkircher Dorflädeli. Dem Volksschulbesuch schloss sich eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau an. Da die Jubilarin aber schon mit 20 Jahren heiratete und auch bald Mutter zweier Söhne wurde, blieb sie bis 1981 als Hausfrau daheim. Die junge Familie lebte in Kandern. 1981 übernahm Christa Heimann nach einigem Zögern von ihrer Mutter das Dorflädeli. Nach 18 Jahren musste sie es aufgeben, es rechnete sich nicht mehr.

Das Schreiben muss ihr wohl in die Wiege gelegt worden sein, denn schon die Mutter schrieb für besondere Gelegenheiten. Mundartdichterin wurde Christa Heimann jedoch erst Anfang der 1980er Jahre. „Zuerst schrieb ich für die Schublade, auch mal ein Theaterstück für den Gemischten Chor.“ Das erste Büchlein aus ihren Werken stellten ihre Söhne und ein Freund als Weihnachtsgeschenk zusammen. Thomas Hofer, mit dem sie heute noch im Vorstand des Markgräfler Trachtenvereins tätig ist, entdeckte das Buch, brachte es dem „Feierabendverleger“ Friedrich Rosin – und brachte so den Stein ins Rollen. Bis heute gibt es aus ihrer Feder vier alemannische Bücher und eins auf Hochdeutsch. Als Mundartdichterin wurde sie 2015 mit der „Lahrer Murre“ geehrt.

Gemeinsam sind die Ehepartner Mitglieder in 15 Vereinen, unter anderem im Markgräfler Trachtenverein Kandern (die Goldene Hochzeit wird in Tracht mit der Trachtengruppe in der Kirche gefeiert), im ruhenden Gesangverein Sitzenkirch und beide als Ehrenmitglieder im TSV Kandern, in dem der Ehemann bereits mit zehn Jahren auf der Matte kämpfte.

Neben ihrem Engagement in weiteren Vereinen tritt Christa Heimann auch gemeinsam mit Werner Wißner senior und Hansfrieder Geugelin als „Trio Blauenwind“ auf, während der Ehemann sich der Zucht der Kaninchenrasse Schwarze Wiener verschrieben hat und landesweit große Erfolge erringen konnte.

Nach Reisen mit den Ringern nach Florida, Mallorca oder Prag und zahlreichen Fahrten an die Ostsee oder in die österreichischen Alpen lassen es Artur und Christa Heimann jetzt ruhiger angehen, denn „nirgends ist es so schön wie daheim!“