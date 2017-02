Kandern-Feuerbach (iw). Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Feuerbach wurde Karl-Heinz Deiß eine besondere Auszeichnung zuteil. Als Vorsitzender leitet er seit 25 Jahren äußerst erfolgreich die Geschicke des Vereins und kann auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken, obwohl er von Anfang an in Hügelheim gewohnt hat.

Deiß trat 1978 dem Gesangverein Feuerbach bei und begann bald darauf seine Laufbahn als Vereinswirt. 1982 wurde er als Rechner in den Vorstand bestellt. Bereits 1992 war Deiß dann mit 31 Jahren an der Vereinsspitze angekommen. Ein Jahr später bestand er mit der Organisation eines dreitägigen Fests seine Feuertaufe als Vorsitzender. 1996 wurde unter seiner Führung das 40-jährige Bestehen des gemischten Chors gefeiert. Als sich 1999 Dirigent Karl Rombach nach 17 Jahren mit einem Konzert verabschiedete, konnte Deiß mit Annette Deiss eine qualifizierte Dirigentin als Nachfolgerin gewinnen.

2006, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des gemischten Chors, fand mit dem Seemanns-Chor aus Hamburg ein Konzert im Saal der Black Forest Academy statt. Diese Verbindung sowie auch die Organisation der gegenseitigen Treffen mit Feuerbach im Frankenland, liegen ebenfalls in Deiß’ Händen und werden von ihm mit großem persönlichen Einsatz weitergeführt und gepflegt.

Mit sehr viel Leidenschaft widmet sich Deiß dem Feuerbacher Kinder- und Jugendchor. Er motiviert den Nachwuchs und bietet außerhalb der Chorproben ein vielfältiges Angebot an Unternehmungen an. Dieses außerordentliche Engagement trägt bereits Früchte, da mittlerweile einige ehemalige Kinderchormitglieder im Gesangverein singen. Von 2001 bis 2011 übernahm Deiß zudem das zeitintensive Amt des Jugendbeauftragten des Obermarkgräfler Chorverbands. In seine Zeit als Vorsitzender fielen auch der Neubau des Bürgerhauses und die Renovierungen von Kirche und Gemeindesaal, bei denen er sich mit unzähligen ehrenamtlichen Helferstunden einbrachte.

Ein herausragendes Ereignis seiner Vorstandszeit war das Jubiläum im Jahr 2015, das seine unverkennbare Handschrift trug. Dieses Fest hatte für Feuerbach eine hervorragende Außenwirkung. Getreu seinem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ schafft er es immer wieder, die Vereinsmitglieder mit neuen Ideen zu motivieren und den Gesangverein entgegen allen Trends in stabilem Fahrwasser zu halten.

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz konnte Deiß 2005 durch den damaligen Bürgermeister Winterhalter die Verdienstnadel des Landes Baden-Württemberg entgegennehmen und 2015 wurde ihm durch Bürgermeister Renkert die Stadtjubiläums-Gedenkmünze in Silber überreicht.

Über die ganzen Jahre wurde Deiß mit Traumergebnissen im Amt des Vorsitzenden bestätigt und erfreut sich auch in der Dorfgemeinschaft großer Beliebtheit.

„Vorbildlich in Disziplin, Pünktlichkeit und Anwesenheit, gute Kameradschaft und ein harmonisches Miteinander in Gesangverein und Kinderchor“ attestierte ihm die scheidende Vize-Vorsitzende Claudia Reichler. „Wir wissen es zu schätzen, in einer Zeit, in der immer mehr Vereine aufgeben, einen Karl-Heinz Deiß zu haben“, sagte sie in ihrer Laudatio und dankte auch seiner Frau Susi und den beiden Töchtern für deren Rückhalt. Als Dank und Anerkennung seiner Verdienste überreichte Reichler dem Jubilar seitens des Vereins eine goldene Uhr mit Widmung und seiner Frau ein Blumengebinde.

Dem Silberjubilar zollte auch Ortsvorsteher Martin Greiner großen Respekt für sein Vereinsengagement. „Idealismus, Zielstrebigkeit, Besonnenheit, Ausdauer, hoher persönlicher Einsatz, gute Menschenkenntnis und Rückhalt in der Familie sind die Voraussetzungen für diesen Erfolg. All dies verkörperst du in außerordentlich großem Maße“, sagte er.