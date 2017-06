Kandern Nächtlicher Fehlalarm

Kandern. Nur wenig Schlaf bekamen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag. Bei ihnen gingen um kurz nach 3 Uhr die Alarmmelder los und meldeten einen Brand an der Waldeckstraße in Kandern.

Daraufhin rückte ein kompletter Löschzug mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann aus. Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus, in dem ein Bewohner um 3.13 Uhr ein Piepsen hörte und Rauch wahrgenommen haben wollte. Deshalb setzte der einen Notruf ab, worauf Polizei und Feuerwehr heraneilten.

Die Überprüfung des Gebäudes ergab, dass es sich um einen Fehlalarm handelte und nichts passiert war. Aus nicht bekannten Gründen hatte in der Wohnung einer Frau der Rauchmelder Alarm gegeben. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin wieder abrücken.