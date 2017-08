Kandern Neubau verläuft nach Plan

Nachrichten-Ticker

00:55 Volleyballer überraschen mit EM-Auftaktsieg gegen Italien

Stettin - Die deutschen Volleyballer sind mit einem völlig überraschenden Sieg in die EM in Polen gestartet. Dank der bisher besten Leistung unter dem neuen Nationaltrainer Andrea Giani bezwang der WM-Dritte von 2014 in Stettin den Favoriten Italien mit 3:2. Damit nahm das Team um Offensivstar Georg Grozer in Gruppe B gleich mal Kurs auf den direkten Einzug ins Viertelfinale.

00:12 Terrorverdacht nach Messerangriff auf Soldaten in Brüssel

Brüssel - Nach einem Messerangriff auf Soldaten im Zentrum von Brüssel ist ein 30-jähriger Mann niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts. Der Angreifer habe "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen. Nach belgischen Medienberichten soll er aus Somalia stammen. Die angegriffenen Soldaten wurden nur leicht verletzt. Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge. Noch immer gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe. Auf öffentlichen Plätzen und in der U-Bahn patrouilliert regelmäßig Militär.

00:08 Texas rüstet sich für schwersten Sturm seit "Katrina"

Washington - Der US-Bundesstaat Texas bereitet sich auf einen Hurrikan vor, der verheerende Auswirkungen haben könnte. Der Sturm ist inzwischen zu einem Hurrikan der Kategorie drei hochgestuft worden. "Harvey" könnte damit zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren "Katrina" die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte. Den Prognosen zufolge soll "Harvey" heute früh deutscher Zeit in der Gegend um die Stadt Corpus Christi auf Land treffen. Der Gouverneur von Texas rief die Bewohner auf, die betroffene Küstenregion und niedrig gelegene Gebiete zu verlassen.

23:17 Wieder Murgang mit Geröll und Schlamm in Graubünden

Bondo - Zwei Tage nach dem gewaltigen Bergsturz in Graubünden in der Schweiz ist ein weiterer Murgang mit Geröll und Schlamm zu Tal gestürzt. Rettungskräfte, die in den höheren Bergregionen nach den acht Vermissten von Mittwoch suchten, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Unter den Vermissten sind auch vier Deutsche aus Baden-Württemberg. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, ist nur noch gering. Die neuen Geröll- und Schlammmassen schoben sich wieder am Dorf Bondo vorbei, das schon am Mittwoch nur knapp einer Katastrophe entgangen war.

23:06 Messerangriff auf Soldaten in Brüssel - Täter erschossen

Brüssel - Ein 30-jähriger Mann hat am Abend im Zentrum von Brüssel zwei Soldaten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und starb später an seinen Verletzungen. Nach belgischen Medienberichten soll er aus Somalia stammen und am Tatort "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, die verletzten Soldaten seien nicht in Lebensgefahr. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar. In Belgien herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe. Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge.