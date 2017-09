Kandern Neuer Belag und Leerrohre fürs Internet

Kandern (cre). Gut vier Monate mussten die Anwohner des Gebietes Vogesenstraße /Schützenstraße / Hermann-Burte-Straße mit teils größeren Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit leben. Seit April ließ die Stadt den Belag dieser Straßen erneuern. Das ging nicht ohne Verkehrsbeschränkungen und Lärm ab.

Am Donnerstag nun konnte mit den Anwohnern und den beteiligten Baufirmen mit einem kleinen Umtrunk das Ende der Bauarbeiten gefeiert und wieder „Freie Fahrt“ gegeben werden.

Gut eine Million Euro hat das gekostet, wie Bauamtsleiter Hanspeter Amann erklärte. Da die unter der Deckschicht liegende Frostschutzschicht nur lokal habe neu aufgebaut werden können, sei mit einer Lebenserwartung des Belages von rund 15 Jahren zu rechnen.

Amann und Bürgermeister Christian Renkert bedankten sich bei den Anwohnern für deren Geduld und Rücksichtnahme. Auch den einen oder anderen Ratschlag der Bewohner habe man in die Tat umsetzen können. Leider nicht alles, da man mit dem gesetzten Budget habe auskommen müssen. Renkert nannte die Maßnahme alles in allem „eine geglückte Sache“. Amann meinte augenzwinkernd, dass man sich mit diesem guten Ergebnis nun „auf die nächsten Maßnahmen freuen“ könne.

Gleichzeitig mit den Straßensanierungsarbeiten wurde die Möglichkeit zur Verlegung von Leerrohren für das schnelle Internet genutzt. So verfügt jetzt jedes Haus zumindest schon mal über eine Rohrleitung bis zur Grundstücksgrenze. Wenn dann die Glasfaserkabel eingeblasen sind und der Provider feststeht, können die Anwohner über einen direkten Hausanschluss entscheiden.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten fielen auch Arbeiten an der Wasserleitung sowie an den Kanaldeckeln und Wasserschiebedeckeln an. Unvorhergesehene Probleme bereitete dabei der obere Teil der Vogesenstraße, da dort die Wasserleitungen nicht wie üblich, in 1,50 Metern Tiefe verlegt waren, sondern in einer Tiefe von 2,80 Metern.

Auffällig sei, so Amann, der Belag der Gehwege in der Vogesenstraße gewesen. Immer wieder seien diese durch vor Garagen verlegte Verbundsteine unterbrochen gewesen. Vermutlich habe sich beim Bau der Garagen hier noch kein Gehweg befunden, so dass die Anwohner selber für eine ordentliche Zufahrt haben sorgen müssen. Nicht alle Gehwege habe man, wie von den Anliegern gewünscht, vollständig neu asphaltieren können.

Hanspeter Brombacher, Anlieger der Vogesenstraße, dankte der Stadt im Namen der Bewohner für die Arbeiten und dem Bauteam für dessen freundliches und rücksichtsvolles Auftreten.