Kandern Neuer Boden für drei Klassenzimmer

Kandern (sih). Drei Klassenzimmer in der August-Macke-Schule sollen für die Belange der Gemeinschaftsschule hergerichtet werden.

Bei den Ausräumarbeiten zeigte sich jedoch, dass der Bodenbelag in den drei Räumen teils sehr stark beschädigt ist. An einigen Stellen ist er so lose, dass Schüler und Lehrer ins Stolpern kommen könnten. Zudem sind die Fugen zwischen den aus der Bauzeit des Schulgebäudes stammenden Kunststoffbodenfliesen offen, so dass bei der Nassreinigung Feuchtigkeit eindringen kann. Daher empfahl das Bauamt den Austausch des Bodenbelags.

Der Auftrag hierfür geht laut einstimmigem Beschluss des Technischen Ausschusses für 11 592 Euro an die Firma Boden-Comfort aus Schliengen. Die außerplanmäßige Ausgabe ist weiter kein Problem, denn in den laufenden Haushalt waren 60 000 Euro für die geplante Sanierung und Umzäunung der Leichtathletikanlage bei der Schule eingestellt worden. Das Geld wird jedoch nicht in vollem Umfang gebraucht, da der Gemeinderat sich in seiner Sitzung im Mai mehrheitlich gegen die komplette Einzäunung des Geländes aussprach – somit stehen nun Mittel für die neuen Böden bereit.