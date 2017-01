Nachrichten-Ticker

01:28 RTL-Dschungel: Schluss für "Honey"

Berlin - Da waren es nur noch sechs im RTL-Dschungelcamp: Am Abend musste Alexander "Honey" Keen aus der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aussteigen. Der 34-Jährige hatte die wenigsten der RTL-Zuschauer beim Telefon- und SMS-Voting von sich überzeugen können. Damit sind nun von den ursprünglich zwölf Kandidaten noch sechs im Rennen. Im Finale am kommenden Samstag wird die "Dschungelkönigin" beziehungsweise der "Dschungelkönig" gekürt.

00:54 Martin Schulz soll Kanzlerin für die SPD herausfordern

Berlin - Sigmar Gabriel will Außenminister werden - und nicht Kanzler. Überraschend hat der SPD-Chef Martin Schulz als Kanzlerkandidaten für seine Partei vorgeschlagen. Der frühere EU-Parlamentspräsident habe die besseren Chancen, so Gabriel. Schulz gab sich nach der Nominierung durch das SPD-Präsidium kämpferisch: Die SPD habe den Führungsanspruch in diesem Land. Gabriel will nun vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln und Vize-Kanzler bleiben. Neue Bundeswirtschaftsministerin soll die frühere Justizministerin Brigitte Zypries werden.

00:19 IT-Messe CeBIT stellt diesjährige Trendthemen vor

Hannover - Die CeBIT will heute einen ersten Ausblick auf ihre Trendthemen in diesem Jahr geben. Bei der IT-Messe Ende März in Hannover sollen Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet werden. Partnerland ist diesmal Japan. Die CeBIT läuft vom 20. bis 24. März.

00:13 Gabriel stellt neuen Jahreswirtschaftsbericht vor

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel stellt heute in Berlin die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Die Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes nach der Kabinettssitzung dürfte Gabriels letzter größerer Termin als Wirtschaftsminister sein. Denn nach seinem Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz will Gabriel als Außenminister im schwarz-roten Kabinett weitermachen. Im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht sagt die Bundesregierung für dieses Jahr einen Job-Rekord voraus.

23:23 Staatsakt für Roman Herzog

Berlin - Der verstorbene Ex-Bundespräsident Roman Herzog ist in Berlin mit einem Staatsakt gewürdigt worden. Herzog sei ein "Geschenk für unser Land" gewesen, sagte Bundespräsident Joachim Gauck. EU-Ratspräsident Donald Tusk erinnerte an Herzogs berühmte "Ruck-Rede" von 1997 und sagte, dass auch durch Europa heute ein Ruck gehen müsse. Herzog war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wird am Freitag in Baden-Württemberg beerdigt. Herzog war von 1994 bis 1999 der erste Mann im Staate.