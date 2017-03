Kandern Per Rallye durch die neue Schule

Im Sommer 2014 startete die August-Macke-Schule (AMS) in Kandern in ihr erstes Jahr als Gemeinschaftsschule. Es musste dazu ein neues pädagogisches Konzept erarbeitet werden. Inzwischen konnten die Lehrkräfte der Schule fleißig Erfahrungen sammeln.

Kandern. Am Mittwoch präsentierte sich die Schule in Form eines Schnuppertags den künftigen Fünftklässlern und ihren Eltern. Mehr als 30 Viertklässler waren gekommen. Nachdem die Youngster mit gelben Mützen und Namensaufklebern ausgestattet waren, wurden sie von Rektorin Ursula Ganzke sowie der Musizierklasse und der Mundharmonika-Gruppe begrüßt. Dann machten sie sich, eingeteilt in Gruppen, auf eine rund eineinhalbstündige Rallye durch acht verschiedene Themen-Stationen auf, um sich von ihrer neuen Schule einen Eindruck zu verschaffen. Ob es denn auch wirklich ihre Schule wird, hängt ganz wesentlich auch vom Eindruck ab, den ihre Eltern sich gemacht haben.

Kollegium und Schüler hatten den Parcours interessant und informativ gestaltet. Hieß es auf einer Station „Französisch muss sein“ – schließlich liegt das Nachbarland ganz nah –, wurde in einem anderen Raum geworben „Let’s learn English“. Im Labor durften die künftigen Wissenschaftler mit einem Bunsenbrenner hantieren oder Skelette korrekt beschriften, während sich im Zirkus die Besucher als Artisten ausprobieren konnten. Im Technikraum bestand die Möglichkeit, sein eigenes Namensschild zu fabrizieren.

Im Kino konnte man sich entspannt vier von den Schülern produzierte Filme anschauen, wohingegen im Musiksaal mit Boomwhackern, dabei handelt es sich um gestimmte Kunststoffröhren, und anderen Musikinstrumenten Mitmachen gefordert war. In der Küche wurden selbst hergestellte Muffins auch selber vernascht.

Parallel dazu lief das Elternprogramm ab. Zunächst stellten Schüler der 5. und 6. Klassen die Schule vor. Dann wurden die Eltern von der Rektorin, unterstützt von Mitgliedern des Kollegiums, mit den Besonderheiten der AMS vertraut gemacht.

Vieles ist inzwischen anders, als es die Eltern in ihrer Schulzeit gewohnt waren. Wesentlich mehr Wert wird auf individuelles, den Fähigkeiten des Einzelnen angepasstes Lernen gelegt. Dementsprechend lernen die Kinder auf drei verschiedenen Niveaustufen, wobei ein Wechsel von einer zur anderen immer möglich ist.

An der AMS wird der für jedes Kind bestmögliche Abschluss oder Anschluss an weiterführende Einrichtungen angestrebt. Bis zu den Abschlussklassen werden Zensuren durch Lernnachweise ersetzt. Im Anschluss an die Hauptschule kann unter bestimmten Voraussetzungen der mittlere Bildungsabschluss erworben werden, im Anschluss an den Realschulabschluss die allgemeine Hochschulreife.