Kandern (bn). Das ist doch auch einmal schön, sich dem Genuss eines Klavierabends hinzugeben, der ganz auf Virtuosenglanz gepolt ist. Nichts für Puristen zwar, dafür umso mehr für ein Publikum, das sich für vertraute Melodien in stark tastenakrobatischer Version begeistert, wie sie einst massenwirksam von Franz Liszt oder Sergej Rachmaninow zelebriert wurden.

In Kanderns Stadtkirche hatte am Samstag ein Klavierabend von Heinz Breininger ähnliche Sogwirkung. Das Gotteshaus war sehr gut besetzt, unter anderem von Zuhörern aus Nachbarorten, in denen der 29-jährige Interpret aus Haltingen auch als Chordirigent wirkt. Mit draufgängerischem Elan und einem erstaunlichen stilistischen Crossover-Menü demonstrierte er denn auch, was er als Solist an 88 Tasten alles draufhat.

Dabei präsentierte Breininger ausschließlich Transkriptionen populärer Stücke aus Klassik, Romantik und Pop, größtenteils arrangiert von Jarrod Radnich, dem omnipotenten pianistischen Universalgenie, das sich (auch frisurmäßig) gerne als moderner Franz Liszt feiern lässt. Von ihm erklangen etliche Filmmusik-Bearbeitungen, wie das eingangs massiv gehämmerte Hauptthema von „Pirates of the Caribean“ von Klaus Badelt, das elfenhaft leicht anhebende und sich zu leidenschaftlicher Emphase steigernde „Hedwig’s Theme“ (Harry Potter) und das aggressive „2nd Movement“ aus „Star Wars“, beide von John Williams, sowie ein Soundtrack-Medley zu „Game of Thrones“ von Ramin Djawadi, außerdem die emotional hoch wogende Version der „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury.

Bekannte E-Musik-Transkriptionen wie Claude Debussys „La fille aux Cheveux de Lin“, Franz Liszts viel geliebte Übertragung des „leise flehenden“ Schubert-Ständchens sowie Nicolai Rimsky-Korsakoffs flirrender „Hummelflug“ in der Klavierbearbeitung seines nicht minder berühmten Landsmanns Sergej Rachmaninow wurden ebenfalls stürmisch beklatscht.

Auch eigene Arrangements hatte der Konzertgeber in petto. So eine berückend-zärtliche Version von Karel Svobodas Filmmusik „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ und ein apartes Disney-Medley, in dem er nacheinander Pinocchio, Herkules, die Schöne samt ihrem Biest, den Glöckner von Notre Dame, Arielle und Aladin antanzen ließ. Die kurze poetische Filmintrade zu „Stolz und Vorurteil“ (Dario Marianelli) und eine technisch abartig aufgedonnerte Paraphrase über Mozarts „Alla-Turca“-Marsch von Arcadi Volodos rundeten die Vortragsfolge ab.

Standing ovations und Begeisterungsjubel erzwangen noch die Zugaben eines besänftigenden elegischen Fantasiestücks und einer Persiflage des Johannes-Heesters- Schlagers „Man müsste Klavier spielen können“, der zusätzlich nachwies, dass der muntere Tastenakrobat auch gut bei Stimme ist.