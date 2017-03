Nachrichten-Ticker

01:41 Syrische Armee dringt in Außenbezirke von Palmyra ein

Damaskus - Die syrische Armee ist nach Angaben von Beobachtern in Außenbezirke der Stadt Palmyra eingedrungen. Es gebe heftige Kämpfe zwischen der syrischen Armee und der Terrormiliz Islamischer Staat, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die antiken Ruinen von Palmyra zählen seit 1980 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Terrormiliz IS kontrolliert die gesamte Stadt bereits zum zweiten Mal im Lauf des syrischen Bürgerkriegs.

01:40 Juncker: Stimmen in Bundesregierung für Rückbau der EU

Brüssel - Nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker befürworten Teile der deutschen Bundesregierung einen Rückbau der Europäischen Union. "Es gibt Regierungen in Europa, die hätten gerne, dass die EU sich auf das Binnenmarktgeschehen zurückzieht", sagte er bei einer Veranstaltung mit Bundestagsabgeordneten in Brüssel. Juncker hatte heute ein Debattenpapier präsentiert, in dem er fünf Szenarien skizziert, wie sich die Union in Zukunft entwickeln könnte. Sie reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt bis hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa.

00:49 Krisentreffen zu Berliner Flughafenchef bleibt ohne Ergebnis

Berlin - Der Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld bleibt vorerst im Amt. Eine Sondersitzung des Aufsichtsrats zu seiner Zukunft endete in der Nacht ohne Ergebnis. Das Kontrollgremium will seine Beratungen am kommenden Montag fortsetzen. Der Bund hatte das Krisentreffen beantragt, weil Mühlenfeld Personalentscheidungen auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens gegen den Willen des Aufsichtsrats getroffen hatte. Es ist jedoch unklar, ob Mühlenfeld dabei Regelverstöße beging. Der Anteilseigner Brandenburg sperrte sich gegen eine Entlassung Mühlenfelds.

00:45 Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Jesberg - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Kassel mit einem Lastwagen kollidiert und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 43-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Auto auf einer Bundesstraße nahe der hessischen Gemeinde Jesberg auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der ebenfalls 43 Jahre alte Lkw-Fahrer und seine 13-jährige Tochter standen unter Schock und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

00:44 Merkel reist nach Ägypten und Tunesien

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht heute in Kairo mit Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi über mögliche Lösungen für die Flüchtlingskrise. Dazu gehören aus Sicht der Bundesregierung die Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen, die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in Ägypten, der Kampf gegen Schleuser und die Stabilisierung Libyens. Auf Auffanglager für Flüchtlinge in Nordafrika, wie sie etwa EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani befürwortet, wird Merkel aber voraussichtlich nicht dringen.